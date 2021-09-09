وكيل خطة النواب: شرط واحد لاستقرار الأسعار فى مصر خلال الفترة المقبلة

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تشهد إنخفاض لـ معدل التضخم السنوى خلال الـ4 سنوات الماضية ومزال مستمر حتى الان وذلك نتيجة لسياسة الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف “عمر” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن مصر من الدول القليلة التى تشهد هذا الانخفاض رغم جائحة كورونا فجميع المؤشرات الاقتصادية الخاصة بمصر إيجابية، مؤكدًا ان إنخفاض معدل التضخم يؤكد استقرار الاسعار فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانخفاض فى معدلات التضخم بشرط السير على نفس الخطة التى تم وضعها فى الاصلاح الاقتصادى.

انخفاض معدل التضخم الشهري

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن انخفاض معدل التضخم الشهري خلال أغسطس بنسبة 0.1%.



وأوضح انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال اغسطس الماضي 114.3 ليسجل نقطة مقارنة بنحو 114.4 خلال يوليو 2021.

وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد ارتفع في يوليو بنسبة 1%، وفي يونيو بنسبة 0.3%، وفي مايو بنسبة 0.6%،و في إبريل بنسبة 1.2%، مقارنة بشهر مارس الذي كان مرتفعا بنسبة 0.6% مقارنة بشهر فبراير الذي كان مرتفعا بنسبة 0.1% خلال فبراير.

وسجل معدل التضخم الشهري انخفاضا في يناير بنسبة 0.4%، عن شهر ديسمبر 2020والذي كان متراجعا بنسبة 0.5%، بينما كان مرتفعا في نوفمبر بنسبة 1.1%، كما كان مرتفعا في أكتوبر 2.3%.