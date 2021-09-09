مزارعون يشيدون بدور الزراعة الحيوية في إنقاذ العنب بالغربية

أشاد عدد من المزارعين بتجارب نجاح تطبيق الزراعة الحيوية باستخدام المكافحة الحيوية بمادة النوفاكية ، أحدث انتاج لوحدة الزراعة الحيوية بجامعة السادات ، فى إنقاذ زراعات العنب بمركز السنطة بالغربية ، من كسر السكون وتلوين العنب والنيماتودا القاتلة .



وقال محمد حجازى مزارع بقرية السنطة ، للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، انه نجح فى زراعة العنب بالمعاملات والسماد والمكافحة الحيوية ، باستخدام مادة النوفا بلس والنوفاكيه ، التى عالجت التربة من اثار الأسمدة الكيماوية والمعاملات الزراعة الخاطئة ، وقضت على مرض النيماتودا القاتل وهو تعقد الجذور.

ولفت إلى أن زيادة النمو الخضري فى أشجار العنب ،وتوفير 60 % من مدخلات الإنتاج ، ورفع إنتاجية الفدان الى 10 أطنان بعد 4 أطنان باستخدام الأسمدة الحيوية وبدون اى استخدامات للأسمدة الكيماوية او مركباتها .





وأوضح الدكتور محمد فتحي سالم رئيس وحدة الزراعة الحيوية بجامعة السادات، أن المساحة الكلية لزراعات العنب فى الغربية تقترب من 65 الف فدان وبها إصابات كثيرة بالنيماتودا وامراض أخرى نتيجة للمعاملات الزراعية السيئة ، وكان المزارعون يقطعون الأشجار بعد انخفاض الإنتاجية الى 2 طن للفدان ، لافتا الى قدرة الأسمدة الحيوية على علاج التربة الزراعية والقضاء على نيماتودا وإعادة انتاجية الأراضى ومضاعفتها وإنتاج ثمار بدون اى متبقيات مبيدات .