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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هل الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح.. وكيل خطة النواب يجيب

الاقتصاد المصرى
الاقتصاد المصرى

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات الدولية التى على رأسها البنك الدولى.

 

وأكد “عمر” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إداء الاقتصاد المصرى على مستوي العالم جيد جدا وعلى أفريقيا رقم واحد ويجب إكمال خطة الإصلاح الهيكلى للحفاظ على التنمية المستندامة، لافتا إلى أن مصر اتخذت العديد من الطرق الآمنة للحفاظ على ذلك ومنها الاتجاه إلى الرقمنة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاتجاه الى الرقمنة مكن مصر من الحفاظ على الفاتورة الإلكترونية وزيادة الإيرادات الدولارية، مضيفا أن بعض المسؤلين بعد 2011 أصبح لديهم فكرة دخول السجن إذا لم يتمكن من ممارسة مهامة على أكمل وجه وذلك أدي إلى ظهور الأيادي المرتعشة.

 

وتابع النائب حديثه: "أوجه رسالة إلى أصحاب الأيادي المرتعشة لا تخافوا واجتهدوا واعملوا بجد واكيد المصير سوف يصبح النجاح فى النهائية وليس السجن".
 

 

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن انخفاض معدل التضخم الشهري خلال أغسطس بنسبة 0.1%.


وأوضح انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال اغسطس  الماضي 114.3 ليسجل   نقطة مقارنة  بنحو 114.4 خلال يوليو 2021.

 

وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد ارتفع في يوليو بنسبة 1%، وفي يونيو بنسبة 0.3%، وفي مايو بنسبة 0.6%،و في إبريل بنسبة 1.2%، مقارنة بشهر  مارس الذي كان مرتفعا بنسبة  0.6% مقارنة بشهر فبراير الذي كان مرتفعا  بنسبة 0.1% خلال فبراير.

 

وسجل معدل التضخم الشهري انخفاضا في يناير بنسبة 0.4%، عن شهر  ديسمبر 2020والذي كان متراجعا بنسبة 0.5%،  بينما كان مرتفعا في نوفمبر بنسبة 1.1%، كما كان مرتفعا في أكتوبر 2.3%.

الإقتصاد المصرى المؤسسات الدولية البنك الدولي أداء الاقتصاد المصري إفريقيا خطة الإصلاح الهيكلى الرقمنة

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