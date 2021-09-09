وفاء الكيلاني تعرض فيديو لـ جمال العدل.. والأخير: هعيط.. فيديو

حل المنتج جمال العدل، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني، في ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".



وعرضت الإعلامية "وفاء الكيلاني"، فيديو عن قصة حياة المنتج "جمال العدل"، منذ ولادته حتى الآن، لتعلق "الكيلاني"، قائله: "كنت هتعيط"، ليرد "العدل"، قائلا: "اه ذكراياتنا العمر كله".

ويتحدث "العدل" خلال اللقاء عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقته بوالده وأشقائه لا سيما الراحل سامي العدل، وكذلك زواجه الحالي وتفاصيل تعامله مع أولاده.

يكشف أيضا موقفه من نادي الزمالك، وكيف بدأت علاقة الأسرة ككل بكرة القدم، وانقسمت لنصفين حول تشجيع الأهلي والزمالك، والمواقف الطريفة والصعبة التي جمعتهم بسبب الرياضة، فضلا عن العديد من الذكريات عن حياته سواء في العمل أو الحياة الشخصية.

جمال العدل هو شقيق كل من السيناريست والمخرج مدحت العدل والممثل سامي العدل، وقدم العديد من الأعمال الفنية للسينما والتلفزيون، منها قصة حب للفنان جمال سليمان ومسلسل الشوارع الخلفية للفنانة ليلى علوى، وخيانة عهد للفنانة يسرا، وتحت السيطرة وسجن النساء لنيللى كريم، والداعية لهانى سلامة وواحة الغروب وغيرها من الأعمال.

سر خلافه مع خالد النبوى

دخل المنتج جمال العدل فى خلاف مع الفنان خالد النبوى خلال تصويرهما مسلسل “واحة الغروب” من إخراج كاملة أبو ذكرى، وصرح بأنه لن يتعامل معه مرة أخرى.

وكشف جمال العدل عن الخلاف، وأكد أن خالد النبوى أصر على كتابة اسمه على التتر قبل منة شلبى، وادعى إصابته فى تصوير أحد المشاهد ورفض استكمال التصوير.

وقال المنتج جمال العدل، إن هناك عددا من الفنانين اختلفوا معه على كتابة أسمائهم على التتر، إلا أنهم لم يفعلوا هذا الأمر معه، واكتفوا بحذف أسمائهم حتى لا يعرضوا العاملين إلى خسائر بسبب وقف التصوير.

وأضاف جمال العدل، أنه اضطر فى النهاية إلى حذف اسم الفنان خالد النبوى والفنانة منة شلبى من التتر حتى يتجاوز هذه الأزمة.