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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلمي النمنم: مدينة ميت غمر بطفولتي أجمل من الزمالك وجاردن سيتي

حلمي النمنم، وزير
حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن البنية الأساسية قائمة على فكر، مؤكدا أنني عندما كنت وزيرا للثقافة أطلقت شعار أن “مصر ليست القاهرة”، مؤكدا أنه اختزلنا مصر في القاهرة، واختزلنا القاهرة بوسط البلد.

 

حلمي النمنم يكشف سر سيطرة جماعة الإخوان في الماضي على الأرياف

وأضاف حلمي النمنم خلال لقاء له لبرنامج “نظزة” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يثبت أن رئيس ذو فكر واسع لمصر، مشيرا إلى أنه استطاع أن يقضي على العشوائيات والتي كنت اعتبرها انها ممكن تحرق مصر.

 

وتابع حلمي النمنم، أن مدينة “ميت غمر” في طفولتي كانت أفضل من الزمالك وجاردن سيتي، مؤكدا أن المدينة كانت أشبه بجزيرة في النيل، وكان لها مناظر رائعة.

 

 جماعة الإخوان دائما كانت تتغول وتنشر في القري المصرية

وقال  حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن جماعة الإخوان دائما كانت تتغول وتنشر في القري المصرية، مرددا: « كانت الإخوان تقوم بعمل صناديق للتبرع في إنشاء عيادات وجوامع وغيرها من الأماكن التي تقدم خدمة للمواطنين ثم يتم تعيين أحد الإخوان فيها ومن خلالها يتم السيطرة على الأهالي من خلال تقديم الخدمات».


وأضاف: «الإخوان دائما يهتمون باستقطاب المدرسين والأطباء لأنهم يقدموا خدمات ويتعاملون مع عدد كبير من الأهالي»، لافتا أن العدد الأكبر من الإخوان الذين كانوا معتصمين في ميدان رابعة من الأرياف.

 

حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق ميت غمر الزمالك جاردن سيتى

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