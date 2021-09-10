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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة الأمريكية: اقتراب المستشفيات من طاقتها الاستيعابية القصوى مع انتشار "كورونا"

متحور كورونا
متحور كورونا

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية  "أنطوني فاوتشي" ، إن المستشفيات تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى مع استمرار انتشار فيروس كورونا ، مؤكدًاعلى خطورة الوضع حيث سيتعين على المسؤولين في وقت قريب اتخاذ قرارات وصفها  بالصعبة بشأن أولوية من سيحصل على سريثرًا في وحدة العناية المركزة.

وأكد" فاوتشي" عبر قناة " العربية " ،أن المتحور" ميو “من كورونا لا يشكل خطرًا رغم تسجيل إصابات في ولايات عدة منها كاليفورنيا ونيويورك ، متابعًا: ” التطعيم هو الطريق الأفضل لخفض حالات الاستشفاء ، و أهمية ارتداء الكمامة" .

من جانبه قال الدكتور" سمير خليف "بروفيسور في جامعة جورج تاون ، إن الكثير من المستشفيات في نفس المدينة سيكون الاستيعاب فيها قليل جدًا ومن جانبه سيتم اللجوء إلى قرارات أمثال عمل مستشفيات ميدانية أو إرسال المرضى إلى مدن أخرى عن طريق الطائرات الهيلوكوبتر لتلقي العلاج اللازم .

فمقارنة  بعيد العمال في الولايات المتحدة العام الماضي ارتفعت نسبة الإصابات بالفيروس يوميا إلى أكثر من 316% كما تضاعف عدد الوفيات .

تفشي متحور دلتا المهيمن على 99% من الإصابات بالإضافة إلى رفض أمريكيين  تلقي اللقاح المتوفر تسببا في تدهور الأوضاع وزيادة عدد حالات الاستشفاء بنسبة 158% مقارنة بالعام الماضي  حسب أرقام رسمية .

وأضاف الدكتور" سمير خليف "بروفيسور في جامعة جورج تاون ، أن الإنفتاح المنظم المدروس لا يؤدي إلى الإنتشار وإذا وجد حالة مصابة يمكن أن تنضبط بشكل كبير، ولكن تكمن المشكلة في الأشخاص الغير ملقحين الذين يذهبون إلى الأماكن المزدحمة بدون ارتداء الماسكات.

الصحة الأمريكية فيروس كورونا المتحور ميو التطعيم متحور دلتا

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