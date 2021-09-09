نشرة التحقيقات|تعرف على 10 أمراض معدية لا تعلم بها.. رحيل شهبندر مصر

نشر قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الخميس 9 سبتمبر..

العالم يمتلئ بالأمراض المفاجأة حتى أصبحنا نخشى التعامل مع أحبائنا وأقرب الناس لدينا، وذلك بسبب الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان، كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأمراض المعدية تنجم من الجراثيم والفيروسات والطفيليات والفطريات، والتي يمكن أن تنتقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من شخص إلى آخر.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع «صدى البلد» أبرز المعلومات عن الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها في السطور التالية:

علينا أن نعلم إن الأمراض المعدية تنقسم الى ثلاث فئات، هي: الأمراض التي تسبب الوفيات، والأمراض التي تسبب عجز لدى السكان، والأمراض التي تخلق تداعيات عالمية خطيرة، نظرا لسرعة انتشارها مثل فيروس كورونا القاتل.

لا تتأخر مصر عن مد يد العون إلى أشقائها العرب ومساعدتهم في الخروج من أزماتهم سواء كانت الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، فمصر دائما متواجدة وهي الشقيقة الكبرى التي تقف في وجه أي عدوان يهدد الأمن القومي العربي.

وفي هذا الإطار وافقت مصر على مد الغاز المصري إلى لبنان عن طريق أنابيب تمر من الأردن وسوريا، والموافقة على تقديم خطة عمل وجدول زمني لنقل الغاز ومساعدة لبنان في النهوض من كبوته الاقتصادية الشديدة.

بدأت اليوم أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية للدورة الـ 156 على مستوى وزراء خارجية الدول العربية، برئاسة دولة الكويت بصفتها الرئيس الحالي للمجلس، خلفا لدولة قطر الرئيس السابق للمجلس.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن الوحدة والتلاحم بين الدول العربية ومناقشة سبل التعاون والتفاهم الذي بدوره يأتي بالاستقرار والأمن للمنطقة، لبحث الأوضاع والقضايا التي تخص المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ووقف العدوان على أهلالي قطاع غزة.

توفي اليوم أحد رجال الصناعة والأعمال في مصر والذي أسس وأنشأ مجموعات شركات العربي، الرجل الشهير ب"شهبندر مصر"، رجل الأعمال المصري محمود العربي.

وأعلن رجل الأعمال أحمد محمد العربي، وفاة والده عبر صفحته الشخصية علي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة الوالد الحاج محمود العربي، والجنازة غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبو رقبة مركز أشمون بمحافظة المنوفية".

وفيما لي يستعرض "صدي البلد" أهم المعلومات عن رجل الأعمال محمد العربي..