جمال العدل: طلبنا من والدي الزواج بعد وفاة والدتي وأختي كانت تبحث له عن عروسة.. فيديو

حل المنتج جمال العدل، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني، في ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".



وقال "العدل"،: "والدي تزوج بعد وفاة والدتي بـ٣ سنوات بناء على طلبنا، ومنال أختي هي التي كانت تبحث له عن عروسة"، لافتا: "والدي كان رجل سابق زمانه وجيله وكان يأتي بأفعال أنا لم أستطيع أن أطبقها مع أبنائي"، موضحا: "والدي كان هينا لينا ذا مهابة ولم يعل صوته إلا قليل ولم يضربنا إطلاقا".

وأشار: "كنا جيل الستينات على الأقل نذهب للمسرح مرة أو مرتين في الشه، وكنا نذهب للسينما مرة في الأسبوع بحكم نشأتنا في شبرا، مردفا: "والدي كان مثقفا وقارئا جيدا ومحبا للفن وهذا سبب دخول سامي ورمزي الفن وكان له أصدقاء كثيرون مثل عبد الرحمن الخميسي ويحيى شاهين ويوسف إدريس، وهو من علمنا القراءة".

ويتحدث "العدل" خلال اللقاء عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقته بوالده وأشقائه لا سيما الراحل سامي العدل، وكذلك زواجه الحالي وتفاصيل تعامله مع أولاده.

يكشف أيضا موقفه من نادي الزمالك، وكيف بدأت علاقة الأسرة ككل بكرة القدم، وانقسمت لنصفين حول تشجيع الأهلي والزمالك، والمواقف الطريفة والصعبة التي جمعتهم بسبب الرياضة، فضلا عن العديد من الذكريات عن حياته سواء في العمل أو الحياة الشخصية.

جمال العدل هو شقيق كل من السيناريست والمخرج مدحت العدل والممثل سامي العدل، وقد قدم العديد من الأعمال الفنية للسينما والتلفزيون، منها قصة حب للفنان جمال سليمان ومسلسل الشوارع الخلفية للفنانة ليلى علوى، وخيانة عهد للفنانة يسرا، وتحت السيطرة وسجن النساء لنيللى كريم، والداعية لهانى سلامة وواحة الغروب وغيرها من الأعمال.

سر خلافه مع خالد النبوى



ودخل المنتج جمال العدل فى خلاف مع الفنان خالد النبوى خلال تصويرهما مسلسل “واحة الغروب” من إخراج كاملة أبو ذكرى، وصرح بأنه لن يتعامل معه مرة أخرى.

وكشف جمال العدل عن الخلاف، حيث أكد أن خالد النبوى أصر على كتابة اسمه على التتر قبل منة شلبى، وادعى إصابته فى تصوير أحد المشاهد ورفض استكمال التصوير.

وقال المنتج جمال العدل، إن هناك عددا من الفنانين اختلفوا معه على كتابة أسمائهم على التتر، إلا أنهم لم يفعلوا هذا الأمر معه، واكتفوا بحذف أسمائهم حتى لا يعرضوا العاملين إلى خسائر بسبب وقف التصوير.

وأضاف جمال العدل، أنه اضطر فى النهاية إلى حذف اسم الفنان خالد النبوى والفنانة منة شلبى من التتر حتى يتجاوز هذه الأزمة.