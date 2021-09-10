جهاز ميكرويف يتسبب في إفساد الليلة الأولى لعريس

يستعد كل من العريس و العروس في أول ليلة لهما في عش الزوجية لإستقبال حياتهما الجديدة في أغلب الأحيان يكون كل من الزوج و الزوجة مصابا بالهزال بسبب التوتر طيلة اليوم ولا يفكرون في تناول أي طعام من الاساس .



وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فإن شاب بالغ من العمر 31 عاما،قام بكتابة تجربته مع استخدام الميكرويف و لكنها كانت تجربة سيئة للغاية في وقت أسوء" على حد وصفه".



قال الشاب أنه قرر أن يقوم بتسخين بعض الطعام عقب عودته من حفل الزفاف مع زوجته، و لكنها كانت تجربة سيئة على الإطلاق فقد انفجر الميكرويف و أصيب العريس بشظايا من الزجاج في يده مما دفعه للذهاب إلى المستشفى .



روى الشاب أنه كان من أسوء المواقف الذي تعرض لها في حياته، فقد أمضى ليلته الأولى من الزواج في المستشفى بعد أن قام الأطباء بعملية جراحية بسيطة لعلاجه .



جدير بالذكر أن العريس وقع في موقف محرج للغاية امام صديقه الطبيب الذي يعمل في المستشفى، و الذي عثر عليه في إحدى الغرف بالمستشفى في ثاني أيام الزواج .