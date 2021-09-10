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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لهذا السبب .. طبيب ينصح أسرة بالنوم في المطبخ

صدى البلد

تسبب تسرب العفن في إحدى المناطق بشمال شرق بريطانية في إحدى المقاطعات النائية في إصابة أسرة بالكامل بأمراض صدرية نتيجة التسرب في كل أنحاء المنزل . 


بحسب ما ورد ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن سيدة بالغة من العمر 31 عاما، أصيبت بأمراض صدرية منذ عامين و ذلك بسبب تسرب العفن في غرفة نومها . 

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أوضحت السيدة أن هناك ماسورة للصرف الصحي إنكسرت منذ 4 سنواتفي الحي الذي تسكن فيه، و قدمت شكاوي تفيد بان العفن يتسربن تلك الماسورة و ينتشر ف منزلها و لكن شكواها قوبلت بالتجاهل. 
اطلب الطبيب المعالج لنجلها البالغ من العمر عامين و نصف، أن ينام الطفل و أسرته في المطبخ و ذلك بعد إصابته بامراض صدرية نتيجة إنتشار االعفن في المنزل . 


أكد الطبيب أن المطبخ من الأاماكن التي لم يصلها العفن بشكل كبير كما وصل لكل غرف المنزل، فنصح الاسرة النوم في المطبخ حتى الحصول على منزل جديد .

 

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