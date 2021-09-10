أستاذ مناعة يوجه نصيحة مهمة بشأن تناول لقاح الإنفلونزا وكورونا.. فيديو

كشف الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، حقيقة تعارض لقاح كورونا مع لقاح الإنفلونزا، قائلا إن تطعيم الإنفلونزا يصيب الجهاز التنفسي كما يفعل مرض كوفيد.

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "لا يمكن التأكيد أن لقاح الإنفلونزا يقي من مضاعفات فيروس كورونا، ولا يمكن تعميم هذه الدراسة"، موضحا: "من الممكن أن يحدث خلط للجينات مع تكرار العدوى، فيأخذ الكوفيد بعض الجينات من الإنفلونزا".



وأشار: "مرض الإنفلونزا ليس مرض هين، ويجب أن يؤخذ تطعيم الإنفلونزا في شهر سبتمبر"، موضحا: "يستحسن ألا يؤخذ تطعيم كورونا في نفس الوقت مع تطعيم الإنفلونزا".