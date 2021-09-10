تعرف على جميع أعراض لقاحات كورونا

يستعد الكثير لتلقي اللقاح ويُسمح فقط باستخدام اللقاحات التي ثبت أنها آمنة وفعالة وذات جودة عالية في كندا. تم اختبار لقاحات COVID-19 بصرامة أثناء تطويرها ثم تمت مراجعتها بعناية من قبل وزارة الصحة الكندية.

لا يمكن أن تمنحك اللقاحات COVID-19 لأنها لا تحتوي على الفيروس المسبب له لا تستطيع اللقاحات أيضًا تغيير الحمض النووي الخاص بك.

الآثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تسبب مشكلة صحية طويلة الأمد غير مرجحة للغاية بعد أي لقاح ، بما في ذلك لقاح كوفيد . أظهرت مراقبة اللقاح تاريخياً أن الآثار الجانبية تحدث بشكل عام في غضون ستة أسابيع من تلقي جرعة اللقاح.

لهذا السبب ، طلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية دراسة كل لقاحات COVID-19 المصرح بها لمدة شهرين على الأقل (ثمانية أسابيع) بعد الجرعة النهائية.

الآثار الجانبية الشائعة

الأعراض الأكثر شيوعًا:

حمّى

سعال جاف

إرهاق

الأعراض الأقل شيوعًا:

آلام وأوجاع

التهاب الحلق

إسهال

التهاب الملتحمة

صداع

فقدان حاسة التذوق أو الشم

طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين

الأعراض الخطيرة:

صعوبة أو ضيق في التنفس

ألم أو ضغط في الصدر

فقدان القدرة على الكلام أو الحركة

التمِس العناية الطبية الفورية إذا كنت تعاني أعراضًا خطيرة. واتصل دائمًا بالطبيب أو المرفق الصحي قبل التوجّه إليه.

على الأشخاص الذين يعانون أعراضًا طفيفة معالجة أعراضهم في المنزل حتى لو كانوا يتمتعون بصحة جيدة.

يستغرق ظهور الأعراض في المتوسط 5-6 أيام منذ إصابة الشخص بالفيروس، ولكن قد يستغرق ظهور الأعراض حتى 14 يومًا.

ردود الفعل التحسسية

ردود الفعل التحسسية نادرة ولكنها تحدث ويمكن أن تكون شديدة.

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي حساسيات أو حالات صحية خطيرة قد تكون لديك قبل أن تحصل على لقاح.

اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا واجهت: