هيئة نظافة القاهرة تكشف مصير متعهدي الجمع السكني في المنظومة الجديدة.. فيديو

قال اللواء أشرف الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إن القانون يهدف في المقام الأول لتحقق شعور لدى المواطن بتحسن خدمات منظومة النظافة.

وأضاف "الشرشابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كان من الضروري النظر في قانون منظومة النظافة الجديدة خاصة من زيادة عدد السكان والمحاور"، لافتا: "تم دراسة نقاط الضعف التي كانت موجودة وتم العمل على وضع الحلول على أرض الواقع".



وأشار: "نهدف للقضاء على المناظر وتجمعات القمامة التي كانت تحدث ويراها المواطنون يوميا"، متابعا: "كان الحل الأمثل هو جمع القمامة من أمام أبواب الشقق السكنية والعمارات، ومتعهدي الجمع السكني سيكونوا ضمن المنظومة أيضا، لأن أساس المنظومة هو إدخال كافة القائمين في العمل تحت المنظومة".



وأوضح اللواء أشرف الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة،: "متعهدي الجمع السكني سيكونوا ضمن المنظومة لكن سيعملون بإمكانيات وسيتم توفير الإمكانيات لهم، ولن يحصول على أي مبالغ مالية من السكان".