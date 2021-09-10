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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فيديو ترويجي لمحافظة جديدة تنشره وزارة السياحة والآثار ضمن حملتها للترويج للمحافظات المصرية احتفالاً بيوم السياحة العالمي

صدى البلد

لليوم التاسع على التوالي، نشرت وزارة السياحة والآثار، اليوم ، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجي عن محافظة مصرية جديدة وهى محافظة سوهاج.

وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

-محافظة سوهاج:

محافظة سوهاج هى احدى محافظات الصعيد الشهيرة ب "بلد المواويل"، وتزخر بالآثار والمزارات السياحية الهامة التي تعكس تاريخ وتراث المحافظة الغني بملامح عصور مختلفة يجعلها محط أنظار السائحين منها الدير الاحمر والدير الأبيض الذين يعتبروا من أهم الأديرة التي شيدت في العصور المسيحية.

كما يوجد بها منطقة أبيدوس وهي أقدم المناطق الأثرية في العصر الفرعوني والتي تضم معبد سيتي الأول، ومعبد رمسيس الثاني، ومعبد الأوزريون، ومقبرة سنوسرت الثالث، واشتهرت أبيدوس باحتفاظها برفات الملوك والأمراء منذ عصر الأسرة الأولى.

وشهدت المحافظة في الفترة الأخيرة اهتماماً كبيراً من الدولة المصرية على المستوي السياحي والاثري منها إنشاء وافتتاح متحف سوهاج القومي.

التواصل الاجتماعي وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة محافظة سوهاج مواقع التواصل الاجتماعي الدولة المصرية تنشيط السياح

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