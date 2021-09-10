سكان مدينة الشيخ زايد يشتكون من تهور الشباب في قيادة السيارات

أرسلت القارئة رباب عز الدين، شكواها لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، من تهور الشباب في قيادة السيارات بتهور في أحد شوارع منطقة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر.

وقالت رباب عز الدين في رسالتها كاتبة، أنها تعاني مع سكان منطقة الشيخ زايد وخاصة في الحي الثالث عشر، بسبب تهور الشباب في سياقة السيارات بتهور في الشوارع في نصف الليل.

وأضافت رباب أن هذا الفعل المتهور من قبل الشباب، يكمن مخاطرة شديدة علي سكان منطقة الشيخ زايد واطفالها، كما انه صوت مزعج جدًا في نصف الليل، ولا يتوقفوا الا بعد صلاة الفجر.

وناشدت رباب عز الدين بتدخل المسئولين، ومنع هؤلاء الشباب من هذا الفعل المزعج والمتهور، حفاظًا علي سلامة السكان بالحي الثالث عشر داخل منطقة الشيخ زايد.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.3.

ويعمل قسم "بين الناس" دائمًا على خدمة المواطن أولاً من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويُناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوّه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع مُتطلباتهم والرد على شكاواهم.