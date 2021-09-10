اليوم .. حماة الوطن بالدقهلية يطلق فعاليات "ملتقى الريادة والتوظيف"

تنطلق فى الخامسة من مساء اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر الأول للريادة والتوظيف الذى تنظمه أمانة حزب حماة الوطن بالدقهلية وذلك بنادى الحوار للالعاب الرياضية بمدينة المنصورة تحت رعاية الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب والمهندس علاء السعدنى أمين الحزب بالدقهلية.

ومن جانبه أكد المهندس علاء السعدنى أمين الحزب بالدقهلية أن المؤتمر عبارة عن مشروع كامل لدعم وتأهيل الشباب لتمكينهم بالعمل داخل شركات القطاع الخاص أو بتنفيذ مشاريعهم الخاصة ودعمها لوچيستيا وعلى أرض الواقع.



وأضاف أن ذلك سيتم من خلال مؤتمر افتتاحي اليوم الجمعه كتدشين للحدث وسماع أفكار و مقترحات الشباب ثم يعقبها سلسلة ضخمة من ورش العمل بهدف تأهيل الشباب للعمل بالقطاع الخاص ثم سلسلة أخرى لعقد دراسة جدوي للأفكار الشباب وصياغتها علي يد متخصصين في شكل مشاريع قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أنه سيتبع ذلك احتفالية ضخمة بهدف الإعلان عن المشاريع المقدمة والتي أصبحت بالفعل جاهزة للتطبيق و التنفيذ علي أرض الواقع والعمل توفير التمويل اللازم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و العديد من أجهزة التمويل بالدولة.