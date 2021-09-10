عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيمار يقود البرازيل في مواجهة بيرو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

صدى البلد

يخوض منتخب البرازيل مباراة هامة أمام نظيره بيرو في إطار منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

 

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح الجمعة على ملعب "آرينا بيرنامبوكو" بمدينة ريسيفي.

 

ويحتل منتخب البرازيل صدارة التصفيات برصيد 21 نقطة عقب الحصول على العلامة الكاملة  بينما يحتل بيرو المركز السابع برصيد 8 نقطة.

 

وجاء نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان على رأس تشكيل البرازيل في مواجهة بيرو .

وجاء تشكيل منتخب البرازيل كالتالي :



حراسة المرمى: ويفرتون.

الدفاع: ميليتاو ، دانيلو ، ساندرو ، فيريسيمو.

الوسط: كاسيميرو ، جيرسون ، باكيتا.

الهجوم: نيمار ، جابريل باربوسا ، ايفرتون ريبيرو. 

 

 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا  الاثنين الماضي في بيان إنه سيحلل تقارير المسؤولين بخصوص إيقاف مباراة البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم قبل أن يحدد مصير هذه المواجهة.

 

وقال الفيفا إنه شعر بالأسف بسبب المشاهد التي وقعت عند إيقاف المباراة.

 

وزارة الصحة البرازيلية تتهم 4 لاعبين من الأرجنتين بمخالفة قواعد الحجر الصحى

واتهمت السلطات الصحية البرازيلية 4 لاعبين من الفريق الأرجنتيني كانوا قادمين من الدوري الإنجليزي الممتاز وهم : إيميليانو بوينديا وإيميليانو مارتينيز (من أستون فيلا) وجيوفاني لوسيلسو وكريستيان روميرو (من توتنهام) اتهمتهم بمخالفة قواعد الحجر الصحي الخاصة بكوفيد-19 وأوقفت المباراة بعد خمس دقائق من البداية.

وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس رغم أن مدربي الفريقين إضافة إلى ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وبعض لاعبي البرازيل تجمعوا في جانب من الملعب بعدها بلحظات لمناقشة الأمر.

البرازيل باريس سان جيرمان كأس العالم إيفرتون نيمار توتنهام

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. غرفة عجمان : توسيع قاعدة الشراكات الدولية لخدمة اقتصاد الإمارة

ترشيحاتنا

قانون المالية الأبرز.. وكيل خطة النواب يكشف أولويات اللجنة فى مناقشة التشريعات الفترة المقبلة

فولكس فاجن تكشف عن موعد انطلاق نسختها الجديدة T7

ZTE تطرح تحفتها الجديدة Axon 30 5G للبيع عالميا

أمنية وحيدة يتمناها الميت لو عاد للحياة الدنيا

جهاز ميكرويف يتسبب في إفساد الليلة الأولى لعريس

الأمم المتحدة تطالب بإجراء حوار مع طالبان وتحذر من كارثة اقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بحر شر.. مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث مروع

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

شاهد.. أحدث صور لسد النهضة الإثيوبي

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ