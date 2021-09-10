نيمار يقود البرازيل في مواجهة بيرو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

يخوض منتخب البرازيل مباراة هامة أمام نظيره بيرو في إطار منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح الجمعة على ملعب "آرينا بيرنامبوكو" بمدينة ريسيفي.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة التصفيات برصيد 21 نقطة عقب الحصول على العلامة الكاملة بينما يحتل بيرو المركز السابع برصيد 8 نقطة.

وجاء نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان على رأس تشكيل البرازيل في مواجهة بيرو .

وجاء تشكيل منتخب البرازيل كالتالي :





حراسة المرمى: ويفرتون.

الدفاع: ميليتاو ، دانيلو ، ساندرو ، فيريسيمو.

الوسط: كاسيميرو ، جيرسون ، باكيتا.

الهجوم: نيمار ، جابريل باربوسا ، ايفرتون ريبيرو.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاثنين الماضي في بيان إنه سيحلل تقارير المسؤولين بخصوص إيقاف مباراة البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم قبل أن يحدد مصير هذه المواجهة.

وقال الفيفا إنه شعر بالأسف بسبب المشاهد التي وقعت عند إيقاف المباراة.

وزارة الصحة البرازيلية تتهم 4 لاعبين من الأرجنتين بمخالفة قواعد الحجر الصحى

واتهمت السلطات الصحية البرازيلية 4 لاعبين من الفريق الأرجنتيني كانوا قادمين من الدوري الإنجليزي الممتاز وهم : إيميليانو بوينديا وإيميليانو مارتينيز (من أستون فيلا) وجيوفاني لوسيلسو وكريستيان روميرو (من توتنهام) اتهمتهم بمخالفة قواعد الحجر الصحي الخاصة بكوفيد-19 وأوقفت المباراة بعد خمس دقائق من البداية.

وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس رغم أن مدربي الفريقين إضافة إلى ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وبعض لاعبي البرازيل تجمعوا في جانب من الملعب بعدها بلحظات لمناقشة الأمر.