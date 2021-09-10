عاجل
الصحة توضح كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا "الصحة" تعلن الفئات الممنوعة والأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا نشرة الفن.. تفاصيل حادث مغني المهرجانات حودة بندق وسبب اعتذار شركة إنتاج مسلسل درة للشعب الكويتي موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج السوبر الأفريقي يتصدر تويتر قبل مباراة الأهلي والزمالك.. رانيا يوسف تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها.. ميسي عبر انستجرام احتفالا بـ لقب كوبا أمريكا: يوم لا ينسى اليوم.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الجمعة 10-9-2021 العديد من المباريات الهامه في الدوري الفرنسي والمباريات التاهيليه لـ دوري ابطال افريقيا 

 

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 


لوريان x   ليل – الساعة 9:00مساء - beIN Sports 1 HD Premium

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا


سبورتنج بيساو x  زاناكو - الساعة 3:00 عصرا  

أكوا يونايتد x شباب رياضي بلوزداد - الساعة 3:00 عصرا  

اكسبرس  x  المريخ  - الساعة 3:00 عصرا  

فاسيل كيتيما x  الهلال - الساعة 3:00 عصرا  

فوفو x بيترو أتلتيكو - الساعة 3:00 عصرا    

رويال ليبوباردس x زيسكو يونايتد - الساعة 3:00 عصرا    

يانغ أفريكانز x ريفرز يونايتد - الساعة 3:00 عصرا    

تونجيث x أسيك ميموزا-  الساعة 6:00 مساء  

ساجرادا اسبيرانسا x  بلاتينوم - الساعة 6:00 مساء                  

يونياو دو سونجو x  أوثو دويو – الساعة 6:00 مساء    

إيسا  x نواذيبو – الساعة 6:00 مساء    

فورتون  x  وفاق سطيف – الساعة 6:00 مساء    

أرتا سيد  x  توسكر – الساعة 6:00 مساء    

جيندارميري ناشونال x  لو ميساجير نجوزي – الساعة 6:00 مساء    

اويلرز  x  أسكو كارا – الساعة6:00 مساء    

جمعية سونابيل x  الملعب المالي – الساعة 6:00 مساء    

كمكم زانزيبار x  الاتحاد الليبي – الساعة 6:00 مساء  

موقديشو أف سي  x آرمى باتريوريتيك – الساعة 6:00 مساء    

بونجويدي  x  مانيما انيون – الساعة 6:00 مساء    

أمازولو x  ناياسا بيج بولتس  – الساعة 6:00 مساء  

جوانينج جالاكسي x دي اف سي ارونديسمينت  – الساعة 6:00 مساء  

 

مواعيد مباريات اليوم ابطال افريقيا الدوري الفرنسي مواعيد مباريات اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

الموت المبكر يهدد النساء في هذه الحالة .. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة..رسالة شكر من الأهلي لـ مروان محسن..أوناجم في قائمة الزمالك..المصري يكشف ملامح المدير الفني الجديد

سجل حافل لـ الزمالك في السوبر الإفريقي قبل مواجهة الأهلي

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الكيمياء ..غدا

أيهما أفضل يوم الجمعة.. الصلاة على النبي أم قراءة القرآن؟

هاتف جوجل Pixel 5A 5G يحصل على الإصدار التجريبي الأخير من أندرويد 12

أحلام البسطاء أوامر.. أهالي قرى المنيا: حياة كريمة حققت أحلامنا.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

تفاصيل حادث مغني المهرجانات حودة بندق وتطورات حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى

بحر شر.. مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث مروع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ