مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 10-9-2021 العديد من المباريات الهامه في الدوري الفرنسي والمباريات التاهيليه لـ دوري ابطال افريقيا

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



لوريان x ليل – الساعة 9:00مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



سبورتنج بيساو x زاناكو - الساعة 3:00 عصرا

أكوا يونايتد x شباب رياضي بلوزداد - الساعة 3:00 عصرا

اكسبرس x المريخ - الساعة 3:00 عصرا

فاسيل كيتيما x الهلال - الساعة 3:00 عصرا

فوفو x بيترو أتلتيكو - الساعة 3:00 عصرا

رويال ليبوباردس x زيسكو يونايتد - الساعة 3:00 عصرا

يانغ أفريكانز x ريفرز يونايتد - الساعة 3:00 عصرا

تونجيث x أسيك ميموزا- الساعة 6:00 مساء

ساجرادا اسبيرانسا x بلاتينوم - الساعة 6:00 مساء

يونياو دو سونجو x أوثو دويو – الساعة 6:00 مساء

إيسا x نواذيبو – الساعة 6:00 مساء

فورتون x وفاق سطيف – الساعة 6:00 مساء

أرتا سيد x توسكر – الساعة 6:00 مساء

جيندارميري ناشونال x لو ميساجير نجوزي – الساعة 6:00 مساء

اويلرز x أسكو كارا – الساعة6:00 مساء

جمعية سونابيل x الملعب المالي – الساعة 6:00 مساء

كمكم زانزيبار x الاتحاد الليبي – الساعة 6:00 مساء

موقديشو أف سي x آرمى باتريوريتيك – الساعة 6:00 مساء

بونجويدي x مانيما انيون – الساعة 6:00 مساء

أمازولو x ناياسا بيج بولتس – الساعة 6:00 مساء

جوانينج جالاكسي x دي اف سي ارونديسمينت – الساعة 6:00 مساء