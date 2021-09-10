مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 10-9-2021 العديد من المباريات الهامه في الدوري الفرنسي والمباريات التاهيليه لـ دوري ابطال افريقيا
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوريان x ليل – الساعة 9:00مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
سبورتنج بيساو x زاناكو - الساعة 3:00 عصرا
أكوا يونايتد x شباب رياضي بلوزداد - الساعة 3:00 عصرا
اكسبرس x المريخ - الساعة 3:00 عصرا
فاسيل كيتيما x الهلال - الساعة 3:00 عصرا
فوفو x بيترو أتلتيكو - الساعة 3:00 عصرا
رويال ليبوباردس x زيسكو يونايتد - الساعة 3:00 عصرا
يانغ أفريكانز x ريفرز يونايتد - الساعة 3:00 عصرا
تونجيث x أسيك ميموزا- الساعة 6:00 مساء
ساجرادا اسبيرانسا x بلاتينوم - الساعة 6:00 مساء
يونياو دو سونجو x أوثو دويو – الساعة 6:00 مساء
إيسا x نواذيبو – الساعة 6:00 مساء
فورتون x وفاق سطيف – الساعة 6:00 مساء
أرتا سيد x توسكر – الساعة 6:00 مساء
جيندارميري ناشونال x لو ميساجير نجوزي – الساعة 6:00 مساء
اويلرز x أسكو كارا – الساعة6:00 مساء
جمعية سونابيل x الملعب المالي – الساعة 6:00 مساء
كمكم زانزيبار x الاتحاد الليبي – الساعة 6:00 مساء
موقديشو أف سي x آرمى باتريوريتيك – الساعة 6:00 مساء
بونجويدي x مانيما انيون – الساعة 6:00 مساء
أمازولو x ناياسا بيج بولتس – الساعة 6:00 مساء
جوانينج جالاكسي x دي اف سي ارونديسمينت – الساعة 6:00 مساء