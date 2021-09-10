محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة الفيوم

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عدد من الأنشطة الفنية والثقافية حيث نظمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم ورشة حكى بعنوان "قصة الجمال من الداخل" للروائي محمد جمال، التي تؤكد أن الجمال الأساسي للإنسان من الداخل وليس من الخارج، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية لعمل ديكوباج على الزجاجات والفخار والعلب الصفيح لإعادة تدويرها بشكل جمالي.

عقد بيت ثقافة أبشواى محاضرة بعنوان "عام دراسي جديد فى زمن الكورونا" تحدث خلالها ماجد لطفى، عن كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد من قبل الدولة والأسرة والطلاب وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اثناء العملية التعليمية، كذلك أهمية القنوات التعليمية التي وفرتها الدولة لأبنائها الطلاب فى كافة المراحل، كما أقام بيت ثقافة سنورس محاضرة بعنوان" التحديات التى تواجه الدولة المصرية ودور المشروعات القومية فى دفع عجلة التنمية" للروائى أحمد طوسون، والذي أشار إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الدولة المصرية مثل الصراعات التى تعيشها المنطقة من حولنا من كافة الجبهات وأهمها الصراع على المياه والطاقة وحروب التشكيك فى مؤسسات الدولة الوطنية لهدم الاستقرار.

عقدت مكتبة حى جنوب محاضرة بعنوان "تصحيح الأفكار المغلوطة داخل المجتمع" ألقاها الدكتور طارق مصطفى مدير عام إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم بالفيوم، الذي تحدث عن الأفكار المغلوطة منذ الجاهلية حتى الآن، مثل كره إنجاب البنات ودفنهم أحياء خوفا من العار الذى قد يلحق بهم، وأوضح أن الإسلام صحح هذه الأفكار الخاطئة وأكرم المرأة، وأكد على حسن الخلق والاستثمار فى الأطفال، لأنهم أجيال المستقبل وزرع الروح الطيبة والأفكار السليمة التى تتماشى مع مجتمعاتنا.

نظم قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الفيوم العامة ورشة لتدريب الأطفال على الظل والنور بالقلم الرصاص، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة تدوير خامات من البيئة وعمل مقلمة، وفازة مع هاله عيسى.