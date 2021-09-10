عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة الفيوم

صدى البلد

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عدد من الأنشطة الفنية والثقافية حيث نظمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم ورشة حكى بعنوان "قصة الجمال من الداخل" للروائي محمد جمال، التي تؤكد أن الجمال الأساسي للإنسان من الداخل وليس من الخارج، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية لعمل ديكوباج على الزجاجات والفخار والعلب الصفيح لإعادة تدويرها بشكل جمالي.

عقد بيت ثقافة أبشواى محاضرة بعنوان "عام دراسي جديد فى زمن الكورونا" تحدث خلالها ماجد لطفى، عن كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد من قبل الدولة والأسرة والطلاب وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اثناء العملية التعليمية، كذلك أهمية القنوات التعليمية التي وفرتها الدولة لأبنائها الطلاب فى كافة المراحل، كما أقام بيت ثقافة سنورس محاضرة بعنوان" التحديات التى تواجه الدولة المصرية ودور المشروعات القومية فى دفع عجلة التنمية" للروائى أحمد طوسون، والذي أشار إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الدولة المصرية مثل الصراعات التى تعيشها المنطقة من حولنا من كافة الجبهات وأهمها الصراع على المياه والطاقة وحروب التشكيك فى مؤسسات الدولة الوطنية لهدم الاستقرار.

txt

ثقافة جنوب سيناء تختتم كتاب القرية بوادي الطور

txt

ثقافة الجيزة تشارك بتدريب "صقر 83" لمواجهة الأزمات

عقدت مكتبة حى جنوب محاضرة بعنوان "تصحيح الأفكار المغلوطة داخل المجتمع" ألقاها الدكتور طارق مصطفى مدير عام إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم بالفيوم، الذي تحدث عن الأفكار المغلوطة منذ الجاهلية حتى الآن، مثل كره إنجاب البنات ودفنهم أحياء خوفا من العار الذى قد يلحق بهم، وأوضح أن الإسلام صحح هذه الأفكار الخاطئة وأكرم المرأة، وأكد على حسن الخلق والاستثمار فى الأطفال، لأنهم أجيال المستقبل وزرع الروح الطيبة والأفكار السليمة التى تتماشى مع مجتمعاتنا.

نظم قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الفيوم العامة ورشة لتدريب الأطفال على الظل والنور بالقلم الرصاص، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة تدوير خامات من البيئة وعمل مقلمة، وفازة مع هاله عيسى.

ثقافة ثقافة الفيوم أخبار ثقافة ثقافة أحمد بهاء الدين

موضوعات متعلقة

ثقافة جنوب سيناء تختتم كتاب القرية بوادي الطور

ثقافة الجيزة تشارك بتدريب "صقر 83" لمواجهة الأزمات

ترشيحاتنا

لهذا السبب .. طبيب ينصح أسرة بالنوم في المطبخ

جهاز يكشف عن الإصابة بكورونا من خلال العرق.. فيديو

سعر الذهب اليوم الجمعة 10-9-2021

آداب الاستئذان .. توجيهات الإسلام لصون الحرمات وحفظ الخصوصية

عدنان حلبية يزف بشرى سارة لجماهير المصري بشأن المدير الفني الجديد

أمريكا.. إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية إلينوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

بحر شر.. مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث مروع

شاهد.. أحدث صور لسد النهضة الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ