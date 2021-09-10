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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار العالم| أول مكالمة هاتفية بين بايدن ورئيس الصين منذ 7 أشهر وروسيا تؤكد أ طالبان ليست حكومة شرعية

صدى البلد

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة  وتصدر ذلك:

بلومبرج: مدبولي يكشف موعد عودة العلاقات بين مصر وتركيا

قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا أمر محتمل خلال العام الجاري إذا تم التغلب على القضايا العالقة، في نبرة متفائلة بحذر، وفقا لـ بلومبرج.

أول مكالمة هاتفية بين بايدن والرئيس الصيني منذ 7 أشهر
أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى، الخميس، مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينج هي الأولى بينهما منذ 7 أشهر، وذلك في محاولة لضمان عدم تحوّل "المنافسة" بين البلدين إلى "نزاع".

روسيا: طالبان ليست حكومة أفغانية شرعية
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن حركة طالبان في أفغانستان لا تمثل حكومة شرعية وفق المعايير الدولية.

إدارة بايدن تقاضي ولاية تكساس في محاولة لمنع تقنين الإجهاض | فيديو

رفعت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن ، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد ولاية تكساس ، في محاولة لمنع تطبيق قانون جديد يحظر بشكل شبه كامل الإجهاض في الولاية

منظمة الصحة العالمية تتوقع انخفاضاً حاداً بـ إمدادات اللقاحات في إفريقيا

حذر قادة منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن نقص اللقاحات في إفريقيا يمكن أن يتفاقم بشكل أكبر وتتوقع التقديرات أن تحصل القارة على جرعات

وزير الدفاع الأمريكي يحذر: القاعدة ستعود إلى أفغانستان

يدلي رئيس هيئة الأركان الامريكية المشتركة مارك ميلي ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي بشهاداتهم في جلسة مرتقبة أمام الكونجرس

يصيب بشلل مؤقت|وكالة الأدوية الأوروبية تحذر من عرض جانبي لـ لقاح أسترازينكا

أدرجت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) متلازمة جوليان بار- وهو اضطراب عصبي يمكن أن يسبب شللًا مؤقتًا

بايدن يعلن توقيع أمر تنفيذي بشأن تلقيح الموظفين ضد كورونا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن الشعب الأمريكي بيده قلب الطاولة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" عبر زيادة نسبة التطعيم...

رئيس وزراء السودان: الحكومة تمضي بخطى ثابته لترسيخ السلام

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن الحكومة تمضي بخطى ثابته لترسيخ السلام وبسط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين.

حساب المواطن.. السعودية تودع 1.9 مليار ريال للمستفيدين من البرنامج

استقبل، اليوم الخميس، برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق

العراق.. قرار عاجل بشأن سفر العراقيين إلى لبنان

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الخميس، تعليمات جديدة تخص المسافرين المغادرين إلى لبنان. وجاء في إيضاح للشركة أن "التعليمات الجديدة...

اتفاق تونسي ليبي بشأن الحدود بين البلدين

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الخميس، عن اتفاق بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التونسي قيس سعيد على فتح الحدود الجوية والبرية بين البلدين، قريبا.

بقوة 4.2 درجة.. زلزال يضرب الجزائر

سجلت السلطات الجزائرية أن مساء اليوم الخميس شهد هزة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجة على مقياس ريختر في ولاية الشلف شمال غربي الجزائر.

شاهد.. أحدث صور لسد النهضة الإثيوبي

زار وزير الري الاثيوبي، سيلشي بيكلي، اليوم الخميس، سد النهضة برفقة رجال دين بمناسبة رأس السنة الإثيوبية.

مصرع جندي روسي في انفجار سيارة مفخخة بـ حمص

لقي جندي في القوات المسلحة الروسية مصرعه في انفجار سيارة مفخخة بمحافظة حمص السورية، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس.

13 مواطنا بريطانيا يفرون من جحيم طالبان إلى قطر|فيديو

فر المزيد من البريطانيين من أفغانستان على متن رحلة تجارية دولية ، في أول إجلاء واسع النطاق منذ مغادرة القوات البريطانية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة البلاد.

تواجه الفقر الشديد .. الأمم المتحدة: افغانستان مهددة بـ كارثة إنسانية وإنمائية

حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ كاني ويناراجا، من ان أفغانستان مهددة بـ فقر شديد 

قرار عاجل من رئيس وزراء إسرائيل بسبب هروب الأسرى من سجن جلبوع

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، تشكيل لجنة تحقيق حكومية في واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإثنين الماضي.

استقالة أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي

تقدم أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، اليوم الخميس، باستقالتهم وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب، وذلك على إثر خسارتهم للانتخابات الأخيرة التي أجريت في البلاد. 

بايدن الصين روسيا طالبان مصر تركيا أفغانستان

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