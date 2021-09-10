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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة ينعى "محمود العربي": فقدنا أحد رموز الصناعة والتجارية الوطنية

محمود العربي
محمود العربي

نعى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجميع العاملون بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، بمزيد من الحزن والأسي رجل الأعمال  محمود العربي، أحد رموز الصناعة والتجارة المصرية الذين تركوا بصمة بارزة فى السوق المصرية، صاحب ومؤسس مؤسسة مجموعة العربي، وقد شغل الفقيد العديد من المناصب أخرها رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية،  والذى وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ ٨٩ عامًا، ويتقدمون بأحر التعازى إلى العائلة الكريمة.

وأكد الوزير، أن الراحل محمود العربي، كان رائدًا من رواد الصناعة والتجارية الوطنية، وفيا محبًا لوطنه، أسهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب ، وكان دائما داعماً لحقوق العمال ومنحازاً لهم ، رجلا وطنيا من طراز فريد، وقف دائما بجانب الفقراء والمحتاجين فاعلًا للخير بكل إخلاص، وكانت إسهاماته  في العمل الأهلي واضحة على الجميع، فأقام أكبر مستشفي في قريته بأشمون، ومدرسة للتعليم الصناعي، فضلا عن العديد من المشروعات الكبري التي كان لها مردود اجتماعي كبير علي المواطنين.

"وإذ ينعى الوزير ، رجل الأعمال الراحل، فإنه يدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ". 

 

محمود العربي
محمود العربي
وزير القوى العاملة محمد سعفان نعي محمود العربي أحد رموز الصناعة والتجارة المصرية

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