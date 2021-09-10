كيف تحمي نفسك وأطفالك من الموجة الرابعة ؟ .. أشرف عقبة يوضح

قدم الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، مجموعة من النصائح للمواطنين لتفادي الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ناصحا أهمية التباعد الجسدي ، والحرص على ارتداء الكمامات ، وغسيل اليدين.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" : أنه من الضروري حصول المواطنين على اللقاحات، معقبا: " الوسيلة المناعية اللي تقدر تمنعهم من الإصابة بكورونا" .

ونوه " عقبة " على ضرورة أن يكون الآباء قدوة لأطفالهم من أجل أن يتعلموا ضرورة غسل اليدين ، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع شخص أخر، والالتزام بارتداء الكمامات ، ومن الضروري توعية الأبناء بدون تخويف حتى لا يؤثر ذلك على نفسيتهم، إلى جانب أهمية الغذاء الجيد ، والتعرض للشمس ، وممارسة الرياضة.

وفي سياق آخر، تابع "عقبة " أن القادة السياسية حرصت على إصدار قرارات بتطعيم جميع العاملين بالدولة ، من بينهم العاملين بوزارة التربية والتعليم ، وتلقيح الطلاب ، قبل بدء العام الدراسي .

وأشار "عقبة " إلى أن هناك 10 دول فقط بالعالم هم من يحصلون على 90 % من إنتاج اللقاحات ، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لـ مساعدة الدول المجاورة ، وليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي .