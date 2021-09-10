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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ ياسمين رئيس على الشاطئ

صدى البلد

حرصت الفنانة ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة صيفية جذابة خطفت بها الأنظار، مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض ومايوه باللون الأزرق، مع قبعة ونظارة شمس.

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هل ممكن يكون مصيرها الانتحار؟ انطلاق إعلان مسلسل 60 دقيقة لـ ياسمين رئيس

وكشفت ياسمين رئيس عن إطلاق مسلسلها 60 دقيقة بدايةً من الخميس 16 سبتمبر حصريًا على منصة شاهد vip، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

ونشرت ياسمين رئيس البوستر الرسمي للمسلسل على صفحاتها الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، ويشاركها في بطولته النجوم محمود نصر، شيرين رضا وسوسن بدر.

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها قمر 14 ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.

ياسمين رئيس نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمى البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج الراحل محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع.

قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر اكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 وجارة القمر.

 

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