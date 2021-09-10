وزير التموين :حريصون على وصول سلاسل الإمداد الغذائية لكافة المواطنين

شارك الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى أعمال الجلسات الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي فى نسخته الأولى 2021.

وقال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى كلمته أثناء ورشة العمل المتعلقة بأهمية تحقيق الأمن الغذائي فى أفريقيا نعلم جميعا أن الأمن الغذائي شيئا أساسيا وهو شيء هام لكل دول العالم كما إنه ليس فقط في وجود السلع ولكن كذلك أهمية الأعمال اللوجيستيه للإمداد مع اهمية وجود شبكات توزيع منتظمة حتى يمكن أن تصل السلع للمستهلك النهائي بجودة وكفاءة عالية، ولذا كان لابد من الاستغلال والحفاظ على كل ما لدينا من الكفاءات في كافة المجالات وكان هناك تنسيق كامل مع الوزارات لتنظيم وضمان العمل اثناء جائحة كورونا مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية وأيضا وجود تعاون دائم للوقوف على المشاكل وإعداد حلولا لها.

وأضاف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قمنا بالعمل على مدار 24 ساعة للتأكد من أن سلاسل الامداد الغذائية مستمرة حتى تصل لكافة المواطنين ولذا احتجنا لمشاركة القطاع الخاص واتخذنا قرارات لم تكن انفرادية ولكن بمشاركة كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص ولتأمين عملية الإنتاج واللوجستيات من شبكة توزيع ذات كفاءة عالية.

وأوضح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حينما تكون هناك أزمات يحدث نقص في الخدمات وأثناء الأزمة يتم تضخيم الحدث وفي ظل الرقمنة فإنها فرصة رائعة لإعادة النظر في آليات التوزيع والأخذ في الحسبان عملية التوزيع المنظم وأن عملية البنية التحتية كما ذكرت معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط تعد من أهم المعطيات مثل بناء شبكة طرق ومواصلات فإنه كذلك مهم جدا في البنية التحتية للتجارة الداخلية ولكن في تكنولوجيا المعلومات هو ما نأمل أن يتم في عملية التحول لأنه عنصرا هاما في عملية الأمن الغذائي والفكرة ليست فقط في الإنتاج وانما في توافر المنتجات وأن تصل آمنة للمستهلك وبسعر مناسب.

وأضاف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن عملية النقل ليست بالعملية السهلة ولذا فإن شبكة التوزيع كانت أمرا هاما والمشكلة في افريقيا هي نقص المعلومات ومن الممكن أن ما شاهدناه في مركز الأقصر أن يكون مركزا للمعلومات للقارة الافريقية فإن افريقيا لديها من المقومات ما يجعلها توفر الغذاء الكافي لشعوبها ولكن ينقصها توافر المعلومات وتنسيق المعطيات والمطلوب لكي نقوم بزراعة مختلف المحاصيل التي تكفى شعوب القاره ومن أهم الأمور هو توفير المعلومات وعناصر القوة فى كل بلد حتى يمكن حدوث التكامل فى مختلف المجالات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي.