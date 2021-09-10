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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إجراءات صارمة من الاتحاد الأفريقي في مراسم تتويج سوبر اليد

الزمالك ضد الأهلي
الزمالك ضد الأهلي

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد، خطابا إلى ناديي الزمالك والأهلي، باعتباره منظم مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، المقرر لها السابعة من مساء اليوم الجمعة، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تضمن الخطاب تعليمات من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، بشأن ضوابط حضور مباراة كأس السوبر ومن لهم حق التواجد في أرض الملعب خلال مراسم التتويج.

سجل حافل لـ الزمالك في السوبر الإفريقي قبل مواجهة الأهلي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

وجاء نص الخطاب كما يلي:

"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص تحياتي وتحيات السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد
بالرجوع إلي الإجراءات الإحترازية الواردة من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بشأن بطولة كأس السوبر الأفريقي المشارك فيها فريقكم، وبهدف المحافظة على الشكل العام حيث أن المبارة مذاعة تليفزيونيا

نحيط علم سيادتكم بأنه سيتم منع نزول أي فرد غير مسجل في قائمة المباراة قبل وأثناء وبعد انتهاء مراسم التتويج حيث سيقتصر النزول إلى أرض الملعب لمراسم التتويج على رئيس الاتحاد الأفريقي ونائبه و رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد فقط

وأخيرا نعيد على سيادتكم التأكيد على الالتزام بما سبق لتجنب فرض أي عقوبات من قبل الاتحاد الأفريقي

نشكركم على تعاونكم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".

 

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الزمالك الأهلى الزمالك والاهلي كأس السوبر الأفريقي الاتحاد الافريقي

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