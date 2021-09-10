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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرج عامر يهدي درع سموحة لعميد تجارة الإسكندريةويشيد بتطور الكلية

فرج عامر يهدي درع
فرج عامر يهدي درع سموحة لعميد تجارة الإسكندرية

أهدى المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، درع النادي إلى الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، والدكتور علاء الغرباوي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور شحاتة السيد، أستاذ المحاسبة ووكيل شئون الدراسات العليا السابق.

 

جاء ذلك على هامش جلسة حوارية بعنوان الممارسات الابتكارية والرقمنة لخلق القيمة في الأندية الرياضية اليوم الجمعة، خلال فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر، الذي أطلقته كلية التجارة جامعة الإسكندرية، تحت عنوان (دور الابتكار والمعرفة والرقمنة في دعم منظمات الاعمال في ظل التحديات المعاصرة)، وتستمر أعماله لمدة يومين بقاعة المؤتمرات بالكلية.

 

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بكلية التجارة ومنشآتها، مثنيًا على جهود الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية في الارتقاء بالكلية وتطويرها من أجل رفع كفاءة الطلاب أكاديميًا وعلميا.

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وقال المهندس فرج عامر إن كلية التجارة بجامعة الإسكندرية صرح علمي كبير وتواكب التطوير بشكل كبير وهذا المؤتمر خير دليل على ذلك، مشيرًا إلى أن الرقمنة لها دور هام في دعم جميع المنشآت التجارية في ظل التطور التكنولوجي الرهيب الذي يشهده العالم حاليًا.

ومن المقرر أن تختتم أعمال المؤتمر مساء اليوم، حيث شارك عدد من الخبراء والوزراء السابقين ونواب مجلس الشيوخ، والشورى، وأساتذة الجامعات المصرية والتنفيذيين، واتحاد الغرف العربية، ونخبة من قادة الفكر، والاقتصاد، والإعلام، واساتذة الجامعات، والخبراء الاستراتيجيين.

وتناول المؤتمر خلال فاعلياته قضايا الابتكار، والمعرفة، والرقمة، ودورهم في تغير الحياة الاقتصادية، والتعليمية، والمؤسسية للاقتصاد والمجتمع والواقع المصري، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة ومن خلال البث الإلكتروني على صفحة ندوات ومؤتمرات كلية التجارة.

سموحة فرج عامر جامعة الإسكندرية كلية التجارة مجلس الشيوخ الجامعات المصرية الدراسات العليا يوم الجمعة

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