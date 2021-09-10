موجز السوشيال ميديا.. طبيب يجبر ممرضا مسنا على السجود لـ"كلبه".. هاشتاج مسابقة أبو ناصر يتصدر تويتر.. جورج قرداحي وزير الإعلام في لبنان

يرصد موقع صدى البلد الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض فيما يلي، أبرز العناوين:

هاشتاج مسابقة أبو ناصر يتصدر تويتر مصر والسعودية

تصدر هاشتاج “مسابقة أبو ناصر” المرتبة الأولى على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، بمصر والسعودية، بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن مسابقة يمنح من خلالها جوائز.

المسابقة عبارة عن أسئلة يطرحها آل الشيخ عبر صفحته على تويتر، ويجيب عنها جمهوره.

إيمي سمير غانم عبر إنستجرام: اللهم ارحم أغلي من فقدت في هذه الدنيا

نشرت إيمي سمير غانم، دعاءً لوالديها الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وانهال المتابعون بالدعوات على الفنانين الراحلين.

طبيب يجبر ممرضا مسنا على السجود لـ"كلبه".. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيب يدعي "دكتور معتز " وهو يعذب ممرضا ويعتدي عليه بالضرب ويطلب منه السجود لكلبه.



حيث يظهر في الفيديو الدكتور وهو يعنف رجل يرتدي زيا أزرق ويسبه ويضربه ويطلب منه أن ينط الحبل، ويطلب منه الاعتذار لكلبه والسجود له سجدتين، عقابًا له على إهانة كلبه.

بفستان مكشوف .. إطلالة جريئة لـ منة فضالي عبر انستجرام

نشرت الفنانة منة فضالي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي في الفيديو بإطلالة صباحية جريئة مستعرضة انوثتها ، حيث ارتدت فستان مكشوف باللون البيج ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.