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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب مصر السابق يقتحم القائمة.. أبرز المرشحين لخلافة إيهاب جلال في الإسماعيلي

إيهاب جلال
إيهاب جلال

استقر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، على فكرة التعاقد مع مدرب محلي، حال فشل المحاولة الأخيرة، لاقناع إيهاب جلال لتجديد تعاقده مع الدروايش.

وشهدت الساعات القليلة الماضية محاولات قوية من جانب الإسماعيلي مع إيهاب جلال لإقناعه بالعودة وقيادة الفريق من جديد ، وفى حال فشل المفاوضات بين الطرفين سيتعاقد الإسماعيلي مع مدير فنى محلى جديد يقود الفريق .

ويعد شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، والذي سبق له تدريب منتخب مصر الأول أيضا، أبرز المرشحين لتدريب الإسماعيلي، بجانب مختار مختار الذي فسخ تعاقده مؤخرا بعد غزل المحلة، بعد أيام قليلة، من تدريب المهمة، وطلعت يوسف.

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سبب رفض إيهاب جلال تجديد عقده مع الإسماعيلي:

وكان إيهاب جلال أخطر مسئولي الإسماعيلي رسميا بالرحيل عن الفريق بسبب عدم الالتزام بمطالباته والتى يأتى على رأسها التعاقد مع مجموعة من الصفقات القوية.

واشترط على إدارة نادي الإسماعيلي، التعاقد مع بعض اللاعبين، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع النادي، إلا أن إدارة الدراويش لم تلبي طلباته.

وطالب “إيهاب”، ضم عدد من اللاعبين يأتى على رأسهم  أحمد عادل عبدالمنعم حارس المرمى وأحمد مودى وعصام صبحى وهشام محمد وباولن فوافي وصلاح ريكو وعمرو مرعى والغانى يعقوبو الظهير الأيسر لوادى دجلة بجانب بقاء التونسي فخر الدين بن يوسف “ الذي انضم إلى صفوف بيراميدز”، والتجديد لشكرى نجيب نجم الفريق .

 

الاسماعيلي يهاب جلال إدارة الإسماعيلي عقد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي

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