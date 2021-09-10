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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1824 عبوة عصير فاسدة و500 كرتونة بسكويت خلال حملات تموينية بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

 

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت حملة تموينية من إدارة تموين الزقازيق برئاسة جابر مأمون مدير الإدارة على مخازن المواد الغذائية وتم تحرير محضر غش تجارى ضد أحد أصحاب المخازن وتم ضبط ١٨٢٤ عبوة عصير نكتار تفاح بأحد مخازن المواد الغذائية لاحتوائها على رواسب وتم العرض على النيابة العامة وإرسال عينات للمعمل للتحليل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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وفي سياق متصل قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة إبو طالب صلاح مدير الإدارة بالتفتيش علي مصنع لإنتاج البسكويت وتم تحرير المحضر رقم ١٩٣٩٠ ضد م.ع.ا صاحب مصنع لإدارته للمصنع بدون ترخيص وتم التحفظ على ٥٠٠ كرتونة بسكويت و٢ طن دقيق٧٢% و٢طن سكر أبيض و١طن عجوه تمر .

 

وتم تحرير المحضر رقم ١٩٣٩١ جنح بلبيس ضد خ.ف.م لتعبئة عسل جلوكوز وتم التحفظ على ١٥٠٠ صفيحة ×٢٠كجم  عسل و١٧٥٠صفيحه عسل و ٧ طن نشا بشكائر ، وتم العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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