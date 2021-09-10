في عيدها القومي.. الشرقية تفتتح 7 مشروعات خدمية بمركز أبو حماد بتكلفة 62 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاعي الصرف الصحي والابنية التعلمية بمركز ومدينة أبو حماد بتكلفة 62 مليون جنية جاهزين للافتتاح ضمن 109 مشروع تنموي وخدمي بنطاق المحافظة في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية – الطرق - الشباب والرياضة – الطب البيطري) بتكلفة 2 مليار جنيه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ محطة رفع صرف صحي السعدية بتكلفة 20 مليون جنية ومحطة رفع صرف صحي شنبارة الطنانات بتكلفة 10 مليون جنية وذلك حفاظا على البيئة ولتقديم مشروع صرف صحي امن وسليم للمواطنين.

أضاف المحافظ أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من تنفيذ أعمال انشاء وتطوير 5 مدارس لإضافة 56 فصل مدرسي جديد وبتكلفة 32 مليون شملت مدرسة ناظله جعفر الثانوية بعدد 11 فصل ومدرسة صلاح عبد الله جبارة للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل ومدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بعدد 14 فصل ومدرسة كفر أبو النور للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل ومدرسة المستشار سامي عبد الحليم للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.