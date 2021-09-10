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رئيس التحرير
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تفاصيل متابعة الرئيس سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبري سمير غانم المتقاطع أعلى الطريق الدائري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، إن الرئيس السيسي وجه بالالتزام بالمبادئ الأساسية المطبقة في كافة مشروعات الطرق والمحاور علي مستوى الجمهورية والمتعلقة بسرعة معدلات إنجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من اتساع وعدد الحارات المرورية وتطبيق معايير السلامة والأمان.

وسيكون هذا المحور بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة وليختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة ويخفف الضغط علي محور القاهرة السويس.

كما تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير طريق الأوتوستراد بداية من أسفل كوبري مطار القاهرة حتى كوبري المشير أبو غزالة للربط مع التجمعات المتواجدة في المسافة بين كوبري المطار وحتى كوبري الصاعقة، وذلك بواقع ٧ حارات مرورية لكل اتجاه.

وتابع الرئيس مع المسئولين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل مشددا على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكباري الجديدة ومراعاة استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور للمدى الزمني المستقبلي أخذًا في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة القاهرة والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.

المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة الرئيس السيسي شرق القاهرة تفقد الرئيس السيسى

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