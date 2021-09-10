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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد وصول كارلوس كيروش لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

تأكد وصول البرتغالي كارلوس كيروش يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14من الشهر الجاري لتولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر. 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر.. 

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بعد الإطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي:

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اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الكامل لـ جهاز المنتخب الوطني

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كارلوس كيروش والحضري.. تفاصيل عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر


كارلوس كيروش  مديرا فنيا 
ضياء السيد  مدربا عاما 
محمد شوقي مدربا 
عصام الحضري مدربا لحراس المرمى 
وائل جمعة  مديرا للمنتخب 
محمد صلاح  مديرا إداريا 
مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد ابو العلا ويضم معه:
احمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعى
مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعى
بدر إمام أخصائى التأهيل
محمد أحمد محمود أخصائي التدليك


على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب و محلل آداء.

اتحاد الكرة منتخب مصر عصام الحضري الاتحاد المصري الاتحاد المصري لكرة القدم المنتخب الوطني

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