لاعبو يد الزمالك يصلون صالة حسن مصطفى استعدادًا للسوبر الأفريقى

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام نظيره الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

ويدخل الزمالك المباراة بصفته بطلاُ لأخر نسخة من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

ويسعى فريق الزمالك إلى التتويج باللقب السابع في تاريخه، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل في أعوام 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018، 2019.

كما يسعى الحصول على اللقب الثالث له الذي يحقق على حساب الأهلي، حيث سبق له الفوز بالبطولة مرتين أمامه عامي 2018 بالقاهرة و2019 بالمغرب.

كما يأمل الزمالك في الفوز بالمباراة من أجل التواجد للمرة الخامسة في كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل بالسعودية.

ويعتبر الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بالسوبر الأفريقي برصيد 6 ألقاب، خلف المجمع البترولي الجزائري برصيد 9 ألقاب.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم بقائمة تضم كل من، كريم هنداوي ومحمود خليل “فلفل” وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن “دودو” ويحيي الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء “لوكا” ومحمد بسيوني “مودي” وسيف الدرع وأكرم يسرى وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام و محمد رمضان “هتلر” و وسام نوار وخالد وليد.