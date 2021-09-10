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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

باندا مهددة بالانقراض تلد توأما بعد رحلة إنقاذ عسيرة

باندا
باندا

وضعت دبّة باندا عملاقة، توأمين، في حديقة الحيوانات في مدريد، فيما اعتبره مسؤولون في الموقع «مساهمة عظيمة» في الحفاظ على أنواع معرّضة للخطر.


وبحسب وكالة الانباء الفرنسية، كشف القائمون على حديقة الحيوانات والأكواريوم في مدريد أن الأنثى “هوا زوي با” وضعت صغيرها الأوّل نحو الساعة 8:30، بعد مخاض دام أكثر من 4 ساعات، في حين أبصر الثاني النور بُعيد الظهيرة.

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وأظهرت تسجيلات مصوّرة لأوّل مرة، المولودين، دبّا صغيرا زهري اللون، لا وبر كثيف عليه، ويزعق؛ بعد تعرّضه للضوء، في حين تنظّفه أمّه بهدوء، وتضعه على معدتها.


وسيتّكل الصغيران «بالكامل» على أمّهما خلال الأشهر الأربعة الأولى، إلى أن يتمكّنا من السير، بحسب البيان الصادر عن حديقة الحيوانات.


وأوضح البيان أن خبيرين من مركز تشنجدو لتكاثر الباندا في الصين سيساعدان أطباء بيطريين محليين في العناية بالصغيرين، اللذين لم يحدّد جنسهما بعد.


ولـ"هوا زوي با" وشريكها “بينج تشينج” 4 صغار آخرين، بالإضافة إلى التوأمين، وفق البيان.


وقال القيّمون على الحديقة في البيان، إن ولادة التوأمين «مساهمة عظيمة في مجال الحفاظ على أنواع معرّضة للخطر».


وغالباً ما تضع إناث الباندا توائم.


ومن المعروف أن تكاثر الباندا في الأسر أو في الطبيعة، أمر صعب للغاية، إذ يقول خبراء إن قلة من هذه الحيوانات تكون في حالة ملائمة للتكاثر أو حتى تعرف المطلوب منها لهذه الغاية.


وما يزيد الأمور تعقيدا أن نافذة الحمل صغيرة نظراً لأن إناث الباندا تكون في وضع ملائم لكي تحمل مرة واحدة فقط في السنة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة.


وأُدرجت حيوانات الباندا العملاقة في قائمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة باعتبارها من الأنواع التي تواجه وضعاً هشّاً، ويُعتقد أن عددها في الطبيعة يقلّ عن ألفين.

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