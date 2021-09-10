بحب الحلويات .. نرمين زعزع تكشف روتين حياتها وتمريناتها المنزلية

قالت الفنانة نيرمين زعزع ، إن حياتها ليست بها أية مغامرات جديده تجعلها تختلف عن غيرها من حيوات الأشخاص الأخرين ، مشيرة إلى ان الوحيد الذي اختلفت فيه حياتها كان في خلال أزمة كورونا .

وأوضحت الفنانة نيرمين زعزع ، خلال لقائها لبرنامج "عيش حياتك " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد ٢" : انا بحب أطبخ وبحب الحلويات ، بس قررت فكرة كورونا اني العب رياضة ، وخصصت ساعتين يومين للتمرين في البيت .

وكشفت "زعزع" ، أن أكاديميتها الرياضية تتبنى فكرة تمرين الأمهات ، بدلا من انتظارهم لانتهاء تمارين أولادهم ، وبالتالي تشجيعهم على لعب الرياضة .

وأكملت : هناك سيدات تجلس لفترة طويلة بانتطار أولادهم ، ولذلك قررت تخصيص مدربين متخصصين للسيدات ، لإفادتهم وعدم تضيع وقتهم .

وواصلت : عشان ننفذ الفكرة دي لازم أخصص مدربين متخصصين بصورة معينة ، عشان يقدر يتعامل مع الأمهات ويشجعهم .



