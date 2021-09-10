عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحب الحلويات .. نرمين زعزع تكشف روتين حياتها وتمريناتها المنزلية

الفنانة نيرمين زعزع
الفنانة نيرمين زعزع

قالت الفنانة نيرمين زعزع ، إن حياتها ليست بها أية مغامرات جديده تجعلها تختلف عن غيرها من حيوات الأشخاص الأخرين ، مشيرة إلى ان الوحيد الذي اختلفت فيه حياتها كان في خلال أزمة كورونا .

 وأوضحت الفنانة نيرمين زعزع ، خلال لقائها لبرنامج "عيش حياتك " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد ٢" : انا بحب أطبخ وبحب الحلويات ، بس قررت فكرة كورونا اني العب رياضة ، وخصصت ساعتين يومين للتمرين في البيت .

 وكشفت "زعزع" ، أن أكاديميتها الرياضية تتبنى فكرة تمرين الأمهات ، بدلا من انتظارهم لانتهاء تمارين أولادهم ، وبالتالي تشجيعهم على لعب الرياضة . 

وأكملت : هناك سيدات تجلس لفترة طويلة بانتطار أولادهم ، ولذلك قررت تخصيص مدربين متخصصين للسيدات ، لإفادتهم وعدم تضيع وقتهم .

وواصلت : عشان ننفذ الفكرة دي لازم أخصص مدربين متخصصين بصورة معينة ، عشان يقدر يتعامل مع الأمهات ويشجعهم .

 


 

نيرمين زعزع برنامج عيش حياتك الفنانة نيرمين زعزع اخبار التوك شو كورونا

ترشيحاتنا

الأحد .. عزاء محمود العربي بمسجد الرحمن الرحيم في القاهرة

وفد من وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية يلتقي بالمسئولين في وزارة الخارجية.. صور

وزير الإتصالات يكشف تفاصيل جديدة حول تكنولوجيا الجيل الخامس

سامى سعد: شركات المقاولات المصرية تشهد تغييرا يوميا بسبب حجم ٱعمالها

منتخب الصالات يؤدي مرانه الأول لمواجهة روسيا في مونديال ليتوانيا.. شاهد

وزير الاتصالات : توصيل الإنترنت لمليون منزل ضمن مبادرة حياه كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

سمكة قرش تهاجم شخصا بالساحل الشمالي

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات استقبال النجوم على السجادة الحمراء لحفل الدير جيست

بإطلالة أنيقة.. هبة عبدالغني تتألق في أحدث ظهور

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

فيديو

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ