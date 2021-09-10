وزيرا الشباب والتموين يشهدان الاحتفال بـ مئوية نادي الترسانة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور على مصيلحي وزير التموين، احتفالية نادي الترسانة، بمرور 100 عام على تأسيسه، بحضور النائب طارق سعيد حسنين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومجدي عبد الغني.



وشهد الوزيران خلال الاحتفالية، مباراة كرة قدم بين نادي الترسانة والأندية الشعبية.

وأكد صبحي أن نادي الترسانة من الاندية العريقة في مصر، مضيفاً ان وزارة الشباب والرياضة تهتم وتدعم جميع الاندية، حيث يعتبر نادي الترسانة من الاندية القوية في مصر ولديها تأثير قوي في إخراج الرياضيين المتميزين في الألعاب المختلفة؛ الأمر الذي يُثري ويضيف للرياضة المصرية.

وتقام الاحتفالية لمدة أسبوع، يتضمن احتفالات بالنادي، وتقديم الخدمات والعروض المختلفة، بالإضافة لإقامة معارض للحرف اليدوية لأعضاء النادي، احتفالاً بمرور مائة عام على التأسيس.