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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يعلن التعاقد مع عبد الله مجدى

عبدالله مجدي
عبدالله مجدي

أعلن نادي بيراميدز عن إتمام ثاني صفقاته الصيفية بالتعاقد مع لاعب الوسط عبد الله مجدي من صفوف نادي مصر المقاصة، ليكون ثاني الصفقات بعد المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف.

 

ووقع عبد الله مجدي اللاعب صاحب الـ 24 عاما من مواليد ٢٢ من شهر فبراير عام ١٩٩٧، عقدا مع نادي بيراميدز يمتد لخمس سنوات مقبلة، في إطار خطة النادي لدعم صفوفه بأفضل العناصر استعدادا لمباريات الموسم الجديد واستكمال من تبقى من بطولة كأس مصر.

 

وشارك عبد الله مجدي مع نادي مصر المقاصة خلال الموسم الماضي في ٢٦ مباراة وسجل هدفا واحدا وصنع هدفين، كما شارك في مباراتين مع الفريق في إطار بطولة كأس مصر.

 

من جانبه عبر عبد الله مجدي عن سعادته البالغة بالانتقال لفريق عملاق بحجم بيراميدز، مؤكدا أنه فضل الانتقال لصفوفه رغم وجود أكثر من عرض آخر، في ظل الاحترافية العالية التي يتعامل بها النادي والخطط الطموحة ورغبة الفريق في المنافسة على جميع البطولات.

 

ووجه اللاعب الجديد الشكر لإدارة نادي بيراميدز، ممثلة في المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني نائب المدير الرياضي ومدير التعاقدات، على إتمام التعاقد معه، والثقة الكبيرة في إمكانياته، مؤكدا أنه يتمنى بدء مشواره سريعا مع النادي ويشارك معه في كل البطولات، وسيكون عند حسن الظن، وهدفه حصد البطولات مع بيراميدز وحجز مكانا أساسيًا في تشكيل منتخب مصر خلال السنوات المقبلة.

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