أول تعليق من أحمد الأحمر علي تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقى لليد

أعرب أحمد الأحمر قائد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على الأهلي والتتويج بالسوبر الإفريقي.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات تليفزيونية، إن الفريقين قدما مباراة قوية واللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم خلال مجريات اللقاء.

وأكمل تصريحاته قائلا، إن الزمالك استعد جيدا للقاء خلال الفترة الأخيرة ونجحنا في النهاية بالفوز بالمباراة والتتويج بالسوبر الإفريقي.

وأوضح أحمد الأحمر، أن الدوافع كانت قوية لدى لاعبي الزمالك وذلك ظهر في الفرصة الأخيرة للفريق والتي أحرز منها يحيى الدرع هدف التتويج باللقب.

وتوج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوليفير روي، بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا طارق محروس، بنتيجة 28-27.

وحسم لاعبو الزمالك المباراة في أخر ثانية في اللقاء التي كانت متجهة الي لعب شوط ثالث بعد التعادل 27-27 قبل أن يحرز يحيي الدرع هدف الفوز في اخر ثواني اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 16 - 14، قبل أن يقلب الفارس الأبيض الطاولة ويحقق الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم الفريقان أداء مميزًا خلال أحداث المباراة وأظهرا كرة اليد المصرية بأفضل شكل.

ليحقق أبناء القلعة البيضاء اللقب السابع في تاريخهم ويحتفظوا بالكأس للمرة الثالثة على التوالي.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان.

وبهذه النتيجة صعد الزمالك لبطولة العالم للأندية على أن يلتقي نظيره برشلونة الإسباني في أول أدوار البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.