الحسيني سمير: العمل الجماعي سر التتويج بالسوبر الإفريقي

أعرب الحسينى سمير نجم سلة الزمالك والمنتخب الوطني السابق عن سعادته البالغة بتتويج فريق الزمالك لكرة اليد ببطولة السوبر الإفريقي.

وكان فريق اليد بنادي الزمالك قد حقق الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب نظيره الأهلي بنتيجة ٢٨-٢٧ ليتأهل الفريق لبطولة العالم للأندية لمواجهة برشلونة الإسباني.

وأكد الحسيني سمير أن الفريق حصد اللقب بفضل العمل الجماعي وتفوق اللاعبين واستغلال روح البطولة التي حصدها فريق الكرة مما أدت لصحوة الفريق، واستكمال سلسلة الانتصارات بمختلف الألعاب.

وحرص سمير علي توجيه التهنئة إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني والجمهور الذي يقف دائما خلف أبنائه ومصدر الدعم والإلهام الدائم للزمالك.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.