وزيرة الثقافة: مكتبات مصر العامة أحد أذرع المعرفة لخلق جيل مستنير

تفقدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في مستهل زيارتها لمحافظة الأقصر مكتبة مصر العامة وكان بصحبتها نائب محافظ الاقصر والدكتور احمد امان المنسق العام لمكتبات مصر العامة ومحمد عباس مدير المكتبة في حضور قيادات وزارة الثقافة المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية ، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

قالت عبد الدايم إن الاقصر اقدم عواصم العالم ومخزن الحضارات ومدينة المائة باب تظل المعرفة والكتاب احد مقوماتها الهامة في بناء الشخصية المصرية علي مر العصور وهو ما يعكس ثراء الشخصية الابداعية لابناءها ، واضافت ان المدينة زاخرة بالمواهب والمبدعين فنيا وثقافيا واكدت ان مكتبات مصر العامة احد اذرع المعرفة والوعي للمواطن المصري في مختلف المحافظات وتلعب دورا هاما في خلق جيل جديد مستنير واشادت بدور المكتبه في نشر التنوير بين ابناء المحافظة .



كما اطلعت وزيرة الثقافة على عدد من الانشطة بالمكتبة منها دورات تدريبية على استخدام التكنولوجيا وورش الرسم للاطفال وقاعات الاطلاع وعرض بانوراما الحضارة التاريخية الذي يرصد تاريخ مصر الفرعونية وشهدت مجموعة عروض فنية متنوعة للموهوبين من ابناء الاقصر من الاطفال والشباب ووجهت بضرورة تزويد المكتبة بإصدارات الوزارة في مختلف مجالات المعرفة والتى من شأنها المساهمة في تطوير الوعى وتنمية الادراك .

يذكر ان مكتبة مصر العامة بالاقصر تبلغ مساحتها الكلية 2339 مترًا مربعًا

وتقع ومركز التراث الحضاري في المدخل الشمالي لمدينة الأقصر بشارع معبد الكرنك، حيث تبعد حوالي 200 متر عن ضفاف نهر النيل، وقد تم تطوير المنطقة خلف المكتبة بتنفيذ المرحلة الأولى من طريق الكباش.

ويتكون مبناها من 3طوابق علي هيئة كتاب مفتوح وتشتمل على قاعة التراث الحضاري وهي صالة عرض بانوراما التراث الحضاري والمعالم الأثرية لمصر لمدينة الأقصر قبل وبعد التطوير وتحتوي على 218 مقعد و9 أجهزة عرض ، قاعة فرسان السماء وتبرز التقدم العلمي العظيم للمخترعات العربية التي سبقت العالم خاصة في مجال الرصد والملاحة ، قاعة العرض المجسم وتتكون من ثلاث حجرات مخصصة لرؤية العروض بثلاثة أبعاد للعرض الحي والمجسم للتراث الحضاري باستخدام النظارات الخاصة التي تجسد بدورها العرض للمشاهد في محاكاة للواقع وقاعة مصر الخالدة وهو ركن مزود بمجموعة من أجهزة الكمبيوتر وتتيح عرض موقع مصـر وتمد الزائر بكــل المعلومـات الخاصـة بالحضارات المصرية القديمة والمتنوعة ويساعده علــى تزويد معلوماته التاريخيـة ، قاعة المصريات وهي أول قاعة في مصر لعلوم المصريات لخدمة الدارسين والباحثين في تاريخ وحضارة مصر القديمة من المصريين والأجانب بمختلف اللغات كما تحتوي مجموعة من الصور لمدينة الأقصر التي يعود تاريخها إلى أكثر من مائة عام.

وتضم نحو 10 آلاف وعاء معلومات متخصصة فى تاريخ مصر عبر العصور وخاصة ما يتعلق بالعصر الفرعوني ،قاعة الخرائط وتشتمل على مجموعة من الخرائط الورقية والرقمية الخاصة بمدينة الأقصر والمواقع الأثرية بها وكذلك خرائط لجميع أنحاء مصر. وقاعة إطلاع للكبار تسع القاعة 35 فرداً وقاعة إطلاع الأطفال والركن الأخضر وقاعة أنشطة الأطفال وقاعة تعليم الكمبيوتروقاعة تعليم اللغات،وركن للإنترنت الخاص بالكبار والأطفال. وقاعات محاضرات ومركز التدريب.