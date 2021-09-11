منال السعيد تعرض تقريرا عن قرية ريتال بالساحل الشمالي

عرضت الإعلامية منال السعيد تقريرا مصورا خلال حلقة اليوم من برنامجها البوصلة، عن قرية ريتال بالساحل الشمالي .



كما استضافة خلال حلقة اليوم من البرنامج الخبير العقاري المهندس خالد فاروق ، وأكد أن السوق العقاري في مصر يتحمل ضخ اكبر قدر من الأموال، لافتا أن هناك العديد من المدن الجديدة التي يتم فيها تشيدات عقارية علي اعلي مستوي مثل العاصمة العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة .



واضاف خلال استضافته ببرنامج "البوصلة" المذاع علي فضائية "صدي البلد 2"، الذي تقدمه الإعلامية " منال السعيد"، ان كل هذه المشروعات توفر فرص كبيرة للعمل، مشيرا إلي السوق في المجال العقاري يقيل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وأشار، أن كل الشركات تتنافس على تنفيذ المشروع في اعلي وقت بجودة عالية، موضحا أن الدولة تقوم بالتوازن في الاستثمار العقاري حتي يكون السعر عادل للمستهلك.