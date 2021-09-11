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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| من عمر فات .. سيارات امتلكها مشاهير الزمن الجميل..تبدأ من 120 ألفا.. 5 سيارات هاتشباك "زيرو" داخل السوق المصري..باقة 100 ألف ريال سعودي لـ 5 سيارات SUV موديل 2021 

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

تبدأ من 120 ألفا.. 5 سيارات هاتشباك "زيرو" داخل السوق المصري| صور

حققت فئة الـ هاتشباك سمعة طيبة و شعبية جماهيوية داخل السوق المصرية، نسبة إلى حجمها المناسب من ناحية القياسات الهيكلية، بالاضافة إلى سهولة استخدامها في التنقل وحركة الاصطفاف، إلى جانب التجهيزات المطروحة من قبل كل صانع وعلامة تجارية، ولهذه المقاومات تنال اعجاب فئة كبيرة وخاصة بين جمهور الشباب.

 

باقة 100 الف ريال سعودي لـ5 سيارات SUV موديل 2021 .. صور

تنطلق داخل السوق السعودية العديد من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات والتي تحمل موديلات 2021، حيث تلاقي هذه الفئة من سيارات الـ SUV شعبية كبيرة، ويرجع ذلك إلى السماحة الداخلية العائلية، مع التصميم الخارجي الكبير نسبيًا و المرتفع، بالاضافة إلى الامكانيات الفنية التي تقدم على طريقة كل صانع.

 

من عمر فات .. سيارات امتلكها مشاهير الزمن الجميل | صور

وعايزنا نرجع زي زمان .. قول للزمان ارجع يا زمان، هي كلمات تغنت بها كوكب الشرق السيدة ام كلثوم، وأصبحت تلك الكلمات مثل آلة الزمن التي نسافر معها عبر زمان وزمان، و بالتوازي مع هذه الحالة نسمع من بعيد صوت العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ وهو يتغنى "لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية" لتكون هي كلمة السر وراء هذا الموضوع، والذي سوف نستكشف من خلاله حكاية اشهر السيارات التي امتلكها مشاهير الزمن الجميل من بينهم العندليب عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق وغيرهم من الأسماء الرنانة في عالم الفن والمنولوج.

 

أوبل تكشف عن اسعار نسختها جراند لاند موديل 2022 في مصر.. تفاصيل

تنتمي السيارة اوبل جراند لاند إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات ضمن عائلة الـ SUV التي تقدمها العلامة التجارية الالمانية العريقة، حيث كشفت عن اسعار تلك النسخة الخاصة بموديلات 2022 داخل السوق المصري، والتي جاءت بزيادة سعرية بلغت قيمتها 5000 جنيه.

 

لون أرجواني أنيق.. بي إم دابليو تكشف الستار عن M240i كوبيه 2022|صور

يواصل الصانع الالماني المخضرم بي ام دابليو تألقه من داخل الأسواق العالمية وصالات العرض وخاصة معرض ميونج للسيارات، حيث كشف النقاب عن النسخة الانيقة M240i والتي تنتمي إلى فئة الكوبيه صاحبة مفهوم الثنائي الابواب، ولكن الاطلالة الخاطفة للانظار جاءت باللون الارجواني اللامع، مما اضاف لمسة جمالية إلى جانب تصميمها الرياضي و القدرات الفنية الخاصة بهذه النسخة.

 

بملامح أساسية من فيات تورو .. ستيلانتيس تكشف عن رام 1000 |صور

بعد شهور قليلة من الكشف عن فيات تورو المحسنة واصلت شركة ستيلانتيس من تالقها عبر تقديم نسختها رام 1000، والتي سوف تنطلق من خلال تحديثات جديدة على ان يتم طرحها داخل بعض الاسواق الخاصة بأمريكا الجنوبية، مع اطلالة خارجية تستد إلى حد كبير من النسخة تورو.

 

 

نظرة شاملة على النسخة الخارقة أستون مارتن فولانت موديل 2021 في البحرين|صور

تشكل اصدارات شركة أستون مارتن الانجليزية العريقة حالة من الريادة وسط عالم السيارات، وذلك نسبة إلى تاريخها العريق في مجال تصنيع الاصدارات الخارقة، و التي تعتمد على تصميم خارجي رياضي مع اداء فني يجمع بين قوة الانطلاق و التسارع، وعلى رأس الطرازات القوية تأتي النسخة أستون مارتن فانكويش فولانت موديل 2021 داخل السوق البحريني بالعديد من المواصفات القوية.

 

وحش البيك اب .. شيفروليه سيلفرادو ZR2 2022 في ظهورها الاول | صور

تتوسع شركة شيفروليه في اطلاق العديد من الاصدارات القوية و خاصة عائلة البيك اب الشهيرة والمميزة، حيث تواصل تقدم افراد تلك العائلة لتاتي النسخة سيلفرادو ZR2 2022 من خلال ظهورها الاول، و تعد هذه النسخة امتداد لتاريخ حافل من الاصدارات التي تنتمي إلى فئة البيك اب، و التي تنفرد بالعديد من القدرات القوية وخاصة على الطرق الوعرة، إلى جانب تمصمها الخارجي العملاق.

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