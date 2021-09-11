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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الاقتصاد الرقمي: 80 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية في مصر.. فيديو

التجارة الإلكترونية
التجارة الإلكترونية

قال الدكتور عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي، وعضو شعبة الاقتصاد الرقمي، إن حجم التجارة الإلكترونية يبلغ 80 مليار جنيه مصري، معقبا: "هذا الرقم ارتفع بنحو 50% عن العام الماضي نتيجة لظروف جائحة كورونا".


وأضاف "الجوهري"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أن جائحة فيروس كورونا جعلت المواطنين يلجؤون لعمليات الشراء الإلكتروني وهو ما ساهم في ارتفاع حجم تجارتها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 400 مليار جنيه داخل الدولة المصرية.


وأشار إلى أن هناك تجارة إلكترونية رسمية ممثلة في الشركات العالمية المعروفة، وهناك تجارة إلكترونية غير رسمية مثل المواقع المنتشرة عبر الإنترنت والتجارة عبر السوشيال ميديا أيضا.

المشاط: مصر حققت تقدماً كبيراً في تطوير البنية التحتية للتجارة

 

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مصر حققت نجاحات كبيرة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز حركة التجارة، وأيضاً البنكية التكنولوجية للتجارة الإلكترونية.
 

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في ورشة العمل الثانية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت عنوان (تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتحديات التجارة الإلكترونية للقطاع الخاص).
 

وأشارت الوزيرة إلى المشروعات التي نفذتها الحكومة وساهمت في رفع مستويات الطرق الداخلية إلى المستوى العالمي، وتطوير الموانئ البحرية والنهرية، وأيضا استراتيجية التحول الرقمي، والاعتماد على التكنولوجيا، بما يدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة على الاستفادة من هذه البنية التحتية لمزيد من التوسع والنجاح.
 

وأضافت أن هناك العديد من القطاعات التي لديها إمكانيات قوية بالقارة الإفريقية مثل المشروعات الصغيرة والقطاع الزراعي، والتي تحتاج إلى البنية التحتية القوية الداعمة لها، موضحة أن تمويل البنية التحتية هو أمر مهم من أجل مساعدة الشباب لإقامة مشروعات صغيرة قادرة على الإضافة للاقتصادات الإفريقية.
 

وانطلقت صباح أمس فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.
 

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

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