حبس لصين سرقا شركة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق،حبس، شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهام احدهم بالتخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب والآخر بتهمة إخفاء المسروقات.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة شركة بمدينة نصر، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بعرض المتهمين والمسروقات علي النيابة للتحقيق.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغ من محامى بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر باب الشركة محل عمله وسرقة (شاشة - جهاز لاب توب) من داخلها .



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي قادها العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة )، أمكن ضبطه.



وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" .

وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " كسر الباب - المفتاح المصطنع " ، كما أقر بإرتكاب عدد (8 ) حوادث أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية ).