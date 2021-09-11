أخبار التوك شو| مفاجآت جديدة في واقعة قرش الساحل.. وحقيقة استيراد الغاز من إسرائيل

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



النبى لم يفعل ذلك..المفتى: ضرب الزوجة مسلك الضعفاء

تحدث الدكتور شوقى علام عن قضية ضرب الزوج لزوجته قائلا: القرآن الكريم يرشدنا من خلال مراحل وعظية ومراحل تأديبية، ويبين لنا طريق الصواب في التعامل مع الخلافات الأسرية.





محصلش.. وزيرة البيئة تكشف مفاجأة عن وجود سمكة قرش في الساحل الشمالي

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حقيقة هجوم سمكة قرش على أحد الغاطسين في قرية بالساحل الشمالي.





هل تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟ وزير البترول يرد

جاوب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على سؤال، بشأن “هل مصر تستورد الغاز الإسرائيلي؟”، قائلا :"هذا الأمر في غاية الأهمية ومصر من الدول المتقدمة في صناعة الغاز في المنطقة".





قرش الساحل.. الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ يكشف مفاجأة| فيديو

علق إيهاب المالحي، عضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، على ظهور سمك القرش في شواطئ الساحل الشمالي ومطروح، قائلا: "الكابتن طارق الذي أصيب بيحب يعمل استكشاف ويدخل لمسافات كبيرة في الشاطئ".





أصيب بآلة حادة.. مفاجأة في حادث قرش الساحل الشمالي.. فيديو

علق الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، على ظهور سمك القرش في شواطئ الساحل الشمالي ومطروح.





شارموفرز تحيي حفلًا غنائيًا بالإسكندرية 23 سبتمبر

تستعد فرقة شارموفرز لإحياء حفل غنائي يوم 23 سبتمبر الجاري بالإسكندرية، ومن المقرر أن يقدموا عددًا كبيرًا من أغنياتهم المحببة للجمهور.





أنت مش متربي.. مصطفى بكري موبخا الطبيب المعتدي على ممرض بسبب كلبه

وبَّخَ الاعلامى مصطفى بكرى، الدكتور الذى اعتدى على ممرض بسبب كلبه، قائلا: "أنت ما تربتش، لو اتربيت؛ مش هتعمل كده، أنت ولا حاجة".





مصطفى بكري يكشف هوية الطبيب المعتدي على ممرض بسبب كلب

كشف الاعلامى مصطفى بكرى، هوية الدكتور الذى اعتدى على ممرض بسبب كلب الأول.





أسرار تروى لأول مرة .. نيرمين زعزع تكشف كواليس جديدة من فيلم 200 جنيه

كشفت الفنانة نيرمين زعزع عن كواليس جديدة من فيلم " 200 جنيه " ، قائلة : سعيدة بانضمامي للعمل ، والفكرة تدور حول خادمة لمنزل إحدى السيدات، وتشرفت أن أكون في الفيلم ، والذي ضم عدد كبير من النجوم .

