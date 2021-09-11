برلماني: صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين ضحايا الإرهاب وقفة مقدرة من الدولة

أشاد النائب محمد محمود لبيب عضو مجلس النواب، ببدء وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين في العمليات والحوادث الإرهابية خلال شهر سبتمبر الحالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وبواقع 100 ألف جنيه لكل ضحية.

وأشار محمود خلال تصريحات له اليوم إن الإرهاب كلف مصر ثمنا فادحا سواء في صفوف رجال الأمن والشرطة او رجالات القوات المسلحة المصرية، واضطرت البلاد لخوض المعركة لسنوات ممتدة حتى تم القضاء على الإرهاب.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تعويض كل شهيد ومصاب من شهداء ومصابي العمليات الإرهابية، تأكيد على أن الدولة لا تتأخر في تقديم كل الدعم والتقدير للمصريين الأبطال الذين ضحوا بحياتهم أو فقدوا حياتهم أو أصيبوا جراء مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة.

واختتم النائب بأن نجاح مصر في القضاء على الإرهاب كان ولا يزال أفضل انجاز مصري تحققه مصر، لإقرار الاستقرار والسلام في الوطن ومواصلة معركة التنمية.