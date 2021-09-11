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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. الزمالك يهزم الأهلي في سوبر إفريقيا لليد.. استمرار حبس لاعب مانشستر سيتي في اتهامه بالاغتصاب

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الجمعة 10-9-2021، نرصدها لكم فيما يلي:

 

كرة يد .. الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بكأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوليفير روي، بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا طارق محروس، بنتيجة 28-27.

 

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

هنأ مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق، رجال كرة اليد بنادي الزمالك بعد حصولهم علي لقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 28-27.

 

عمرو الجنايني على رأس المرشحين لتولي منصب رئيس رابطة الأندية

اقتربت الرياضة المصرية من إنشاء رابطة الأندية للدوري التي ينادي بها العديد من مسؤولي الرياضة خلال الفترة الأخيرة، لكي يصبح أكثر احترافية مما هو عليه.

 

لاتهامه باغتصاب أربع فتيات.. استمرار حبس لاعب مانشستر سيتي حتى يناير المقبل

تستمر محاكمة بنجامين ميندي، الظهير الأيسر لمانشستر سيتي والمنتخب الفرنسي، بتهمة اغتصاب 4 فتيات.

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