نشرة أخبار البرلمان | عودة رئيس مجلس النواب من فيينا بعد المشاركة في مؤتمر مكافحة الإرهاب.. ومطالبة بشطب صاحب واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب

في إطار اهتمامه بالشأن السياسي والبرلماني، يحرص موقع "صدى البلد" على نشر عدد من الأخبار الهامة المتعلقة بهذا الشأن.

ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها خلال الساعات القليلة الماضية.

رئيس دينية الشيوخ يطالب بشطب صاحب واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب

شطب ومحاكمة.. عقوبات بالجملة تنتظر صاحب واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب

بعد شائعة استيراد اللحوم المصابة.. اعرف عقوبة بيعها وتقديمها فاسدة

برلماني يدين تقارير هيومن رايتس ووتش: مشبوهة ومليئة بالأكاذيب

عودة رئيس مجلس النواب من فيينا بعد المشاركة في مؤتمر مكافحة الإرهاب



برلمانية عن واقعة إهانة ممرض: مشاهد صادمة لا تصدر من شخصية تتحلى بأخلاقيات التعامل الإنساني

حقوق الإنسان بالنواب تدين واقعة إهانة طبيب لممرض: لن نتهاون فى محاسبة المخطئ

برلماني: التحول للري الحديث يرسخ العدالة في توزيع المياه للمزارعين