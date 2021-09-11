وفاة جدة هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن وفاة جدته لأمه .

وكتب شعبان عبر صفحتة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "توفت اليوم من لقنتني اول درس ف الحياة ..

ذهبت الي خالقها اخر شخص يدعوا لي ويتمني نجاحي دون انتظار لاي شئ سوي شعورها بالسعادة ..

افتقد اليوم كمال حنان الأم بعد رحيل الأم الأكبر جدتي لامي ..

الى جنة الخلد جدتي حبيبتي ..

فضلاُ .. الدعاء لجدتي عزيزة حسن بان يتغمدها المولي عزوجل برحمته وعفوه ويسكنه فسيح جناته"

ويتقدم موقع صدي البلد الأخباري بخالص العزاء لهيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباتر داعين له بالصبر وللفقيدة الرحمة والمغفرة.