يادي الفضائح.. سميرة سعيد تكشف عن عمرها الحقيقى لأبلة فاهيتا

حلت الفنانة سميرة سعيد الجمعة ضيفة على برنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى .



وردت الفنانة على سؤال كارو ابنه أبلة فاهيتا عندما قالت للفنانة انها دفعة مادونا عند سؤالها عن عمرها الحقيقى والتى لم تفصح عنه نهائيا وعقبت " سعيد " قائلة " يادى الفضائح " .



وأشارت الفنانة ان اسمها الحقيقى سميرة عبد الرزاق بن سعيد واسم دلعها التى لا تفضله على الاطلاق هو " سوسو " ،وأعلى وزن وصلت إليه كان 55 كيلو ومقاس قدميها 37 وأعلى كعب قامت بارتدائه 25 سم " .

وكانت قد شاركت سميرة سعيد صور من كواليس حلقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوقت جمهورها للحلقة، وكتبت: “الجمعة القادمة” لتلقى تفاعل كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وظهرت بإطلالة أنيقة، بفستان أسود، بينما تألقت أبلة فاهيتا بإطلالة ناعمة بفستان باللون الوردي.

وحققت الديفا سميرة سعيد، نجاحًا كبيرًا بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم “مون شيري” الذي حقق أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بعد طرحه بأيام قليلة.

ويعطي الفيديو الكليب الخاص بالأغنية طابعا وأجواء الستينات والسبعينات، وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.